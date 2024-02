Nel 2024 il 56% delle aziende si scontrerÃ  con la crescente scarsitÃ  di talenti

Inoltre, il 52% delle aziende identifica la forte concorrenza tra imprese interessate allo stesso candidato come un ulteriore ostacolo durante il processo di assunzione.

Per attrarre e assumere talenti qualificati, saranno necessarie offerte più competitive e strategie di reclutamento più efficaci.

L'analisi mostra che il 44% delle aziende vede la carenza di soft skills come uno dei grandi problemi del 2024.

Contemporaneamente, il 29% ritiene che la carenza di competenze tecniche (hard skills) sarà il problema più rilevante.

Questi dati evidenziano la necessità di un approccio multifaccetico per affrontare la carenza di talenti e di un'attenta selezione dei candidati per garantire la presenza di entrambi i tipi di competenze nei dipendenti.

Davide Maccagni, Country Director di Robert Walters, commenta: "Questi dati evidenziano la crescente complessità del processo di selezione.