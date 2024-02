Consumi in Italia: impatti economici e sostenibilitÃ 

Questa cautela si traduce in azioni più sostenibili, come la riduzione del cibo e dello spreco alimentare (94%), la preferenza per la riparazione anziché la sostituzione (75%), una maggiore attenzione al riciclo (56%) e al risparmio di acqua (41%).

Impatto sulle Categorie di Prodotti

I consumatori italiani stanno tagliando gli acquisti di prodotti non essenziali, con una riduzione dell'acquisto di accessori moda (66%), abbigliamento e calzature (53%), giocattoli e gadget (49%), elettronica di consumo (48%), bellezza e cosmesi (47%), mobili per la casa (43%) e automobili (40%).

Priorità della Salute Fisica e Mentale

Dopo le considerazioni economiche, la salute fisica e mentale è la seconda priorità per i consumatori.

Il 67% dichiara di essere più consapevole e cauto rispetto alla propria salute mentale, utilizzando app o dispositivi smart per monitorarla (43% dei rispondenti).

Ritorno agli Acquisti Online

Guardando alle modalità di acquisto, i consumatori stanno ritornando agli acquisti online, con il 39% che predilige questa modalità.