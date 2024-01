Qualche riflessione sul rapporto debito pubblico su PIL dell'Italia nel 2024: 140,6%

Sebbene le istituzioni finanziarie e il resto del mondo rimangano i principali detentori, si prevede un aumento nella quota detenuta da "famiglie e istituzioni no profit".

La sfida dei criteri di maastricht: ridurre il debito pubblico

Per i criteri di Maastricht, il rapporto tra debito pubblico lordo e PIL dovrebbe rimanere sotto il 60%, o almeno dare segnali di riduzione.

Tuttavia, la Commissione Europea stima una media per l'area euro al 90,4% entro il 2023.

Dopo una riduzione del deficit/PIL dell'Area euro dal 97,2% nel 2020 al 90,9% nel 2022, è prevista un'ulteriore riduzione al -2,1% nel 2025, con l'Italia terza per riduzione dopo Francia e Spagna.

Inflazione italiana: un quadro dettagliato

I dati elaborati da Massimiliano Parco evidenziano un aumento del 47,7% nel prezzo delle materie prime a metà novembre 2023 rispetto al 2019.