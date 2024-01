L'interruzione nel Canale di Suez farÃ  deragliare i tagli dei tassi?

Mentre gli ampi stimoli monetari e fiscali hanno sostenuto l'economia globale dopo le prime perturbazioni causate dalla pandemia mondiale, la crescita sta attualmente rallentando.

Prevediamo una crescita del Pil mondiale di appena il 2,5% sia quest'anno che il prossimo.

L'Eurozona è probabilmente già in recessione, il Regno Unito registra una certa debolezza e l'attività negli Stati Uniti sta evidenziando un raffreddamento.

In secondo luogo, mentre i lockdown per contenere la diffusione del Covid-19 hanno fatto sì che la domanda si concentrasse nel settore dei beni durante la pandemia, i modelli di consumo sono ora molto più equilibrati.



In effetti, la riapertura delle economie ha determinato il fatto che, negli ultimi due anni, la domanda si orientasse nuovamente verso i servizi, lasciando il settore manifatturiero globale in recessione.

In terzo luogo, anche sul fronte dell'offerta, l'economia globale è in condizioni decisamente migliori.

Mentre, durante la pandemia, la produzione era completamente bloccata per via di lockdown che venivano imposti e poi rimossi, ora non si registrano sconvolgimenti di questo tipo.

Le deviazioni intorno all'Africa meridionale allungheranno i tempi di consegna, ma le merci giungeranno comunque a destinazione, il che suggerisce che vere e proprie carenze sono improbabili.

Peraltro, i recenti dati commerciali della Cina, che mostrano una crescita delle esportazioni molto più rapida in termini di volumi che non di valori, suggeriscono che le aziende, almeno in alcuni settori, sono costrette a scontare i prezzi per smaltire le capacità in eccesso.

Rischi per l'offerta di materie prime

Un rischio più immediato per l'inflazione globale subentrerebbe se le tensioni in Medio Oriente iniziassero a influenzare l'offerta di materie prime, in particolare facendo salire i prezzi dell'energia.