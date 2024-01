Investimenti immobiliari: migliora l'outlook per il 2024, ma sono attesi nuovi repricing

Gandellinin(CBRE): siamo fiduciosi in una ripresa del mercato degli investimenti nella seconda metà del 2024

Il 2023 ha rappresentato una sfida per il settore immobiliare italiano, ma l'ultimo trimestre rivela segnali di miglioramento, anticipando un 2024 più promettente.

I volumi di investimento, seppur in calo rispetto all'anno precedente, mostrano un recupero significativo, evidenziando un aumento del +17% rispetto all'anno precedente.

Tuttavia, il divario tra le aspettative di prezzo degli investitori continua a frenare la piena ripresa, con il processo di repricing che potrebbe persistere nella prima metà del 2024.

"Il 2023 è stato un anno molto sfidante per il settore immobiliare, ma l'ultimo trimestre del 2023 è un segnale incoraggiante," afferma Silvia Gandellini, Head of Capital Markets and Head of A&T High Street di CBRE Italy.