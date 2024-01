Prospettive economiche e finanziarie del 2024: quali indicatori e sfide seguire

Storicamente, il mercato azionario mostra segni di ripresa nel pieno della contrazione economica, offrendo opportunità di acquisto interessanti.

Nel settore azionario, la selezione di titoli è fondamentale.

In un contesto di politiche monetarie restrittive e crescita più modesta, aziende con elevata generazione di cash flow e bilanci solidi meritano attenzione.

Per le obbligazioni, in un ciclo di rialzo dei tassi, gli investitori dovrebbero considerare titoli a breve e media scadenza.

Nonostante i tassi di riferimento delle banche centrali dovrebbero rimanere elevati più a lungo del previsto, il mix di crescita debole e inflazione in calo rende gli investimenti in obbligazioni ancora attraenti.

Il mercato petrolifero rimane sotto tensione a causa del conflitto in Medio Oriente e delle prospettive di crescita globale.