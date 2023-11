I titoli storici sostengono il mercato azionario

L'azienda ha incrementato la propria quota di mercato attraverso l'espansione organica dei marchi esistenti, l'acquisizione di nuovi marchi e l'espansione in questi settori, come l’acquisizione dell'azienda di trattamenti per la pelle CeraVe.

Sei anni dopo aver potenziato la distribuzione e il marketing di CeraVe attraverso la solida ed esperta rete di L'Oréal, l'azienda è passata da 150 milioni di euro di vendite a oltre 1 miliardo di euro.

Anche la coerenza della strategia e della gestione è indice di un'azienda duratura.

L'Oréal, ad esempio, ha avuto solo sei amministratori delegati nel corso dei suoi 114 anni di vita.

Un'altra strada per prolungare l'esistenza di un'azienda è la sua capacità di innovare, reinventare e trasformarsi.

Intelligenza artificiale: l'ascesa delle macchine



Come già detto, ci sono diversi modi per determinare la capacità di tenuta di un'azienda.

L'intelligenza artificiale (IA) potrebbe offrire alle aziende l'opportunità non solo di reinventarsi, ma anche di espandere i propri mercati di riferimento e altro ancora.

In seguito all'entusiasmo suscitato quest'anno da ChatGPT e dai progressi dell'IA, abbiamo valutato ogni posizione all'interno dei nostri portafogli con l'obiettivo di capire in che modo potrebbero essere influenzate, pur essendo consapevoli che il rapido cambiamento è inevitabile in questo campo.

Siamo certi che l’IA avrà un impatto positivo su alcune società, come ASML, il produttore olandese di chip per semiconduttori.

L'introduzione dell'IA da parte di un numero sempre maggiore di aziende farà crescere la domanda di chip all'avanguardia prodotti dalle macchine di ASML.



ASML domina il mercato globale delle apparecchiature di litografia utilizzate nell'industria dei semiconduttori con una quota di mercato complessiva superiore all'80% e una quota del 100% sulle macchine EUV (extreme ultraviolet), che producono microchip avanzati che alimentano smartphone più intelligenti, biotecnologie, IA e altro ancora.

In tutto il settore del software, sulla base delle nostre ricerche, abbiamo approfittato della debolezza dei prezzi delle azioni di alcune delle nostre società in portafoglio e abbiamo aumentato le nostre allocazioni.

Ad esempio, abbiamo identificato società come Accenture e Halma come aziende solide che attualmente stanno attraversando problemi a breve termine.

L'intelligenza artificiale è stata la principale forza trainante della domanda di semiconduttori negli ultimi anni.

Il mercato dei semiconduttori è cresciuto, secondo le stime, del 6% all'anno da quando i PC sono diventati di uso comune negli anni '90.



Il boom degli smartphone ha poi spinto la domanda di semiconduttori, ma ora l'intelligenza artificiale è diventata un fattore chiave.

I server AI contengono semiconduttori per circa 30 volte rispetto a un server generico.

L'industria sta ponendo una notevole enfasi sui modelli linguistici di grandi dimensioni per la domanda di semiconduttori per i prossimi 10 anni, e oggi il consenso è che il fatturato dei semiconduttori AI dovrebbe aumentare di circa il 150% nei prossimi cinque anni, passando da 50 a 120 miliardi di dollari entro il 2027.

Molti sottovalutano l'impatto che l'IA avrà nello stesso modo in cui è stato sottovalutato Internet; è probabile che la piena portata degli usi di questa tecnologia non si realizzerà prima di molti anni.

Anticipare il modo in cui le nostre aziende potrebbero essere influenzate offre un'altra strada per determinare la loro longevità a tali cambiamenti di mercato.



Attenzione ai fondamentali

Il 2023 è stato un anno guidato dai fondamentali: gli utili sottostanti e la traiettoria di crescita delle società.

A nostro avviso è molto importante investire in società consolidate che possono continuare a generare crescita in un contesto difficile.

Cerchiamo di individuare aziende con una crescita sostenibile, visibile in grado di resistere a un contesto di mercato occasionalmente difficile.

Novo Nordisk, L'Oréal e altre società del nostro portafoglio hanno resistito a crisi su crisi: dallo scoppio della bolla delle "dot-com", alla crisi del debito europeo, fino alla pandemia di Covid-19.

Molte di queste aziende hanno persino beneficiato dell'impatto della pandemia Covid-19.

Ci sono stati anche effetti di trascinamento, come ad esempio l'accelerazione delle strategie di digitalizzazione e di e-commerce da parte delle aziende a causa delle serrate, che hanno aiutato le loro catene di fornitura a raccogliere i benefici derivanti dall'accelerazione della digitalizzazione.