7 stratagemmi di social engineering che mettono a rischio la sicurezza

Vishing: questo nome deriva dalla contrazione di "voice phishing", perché il metodo utilizza il contatto telefonico per carpire dati sensibili.

Spacciandosi per un'autorità in cui si ripone fiducia, ad esempio un istituto bancario o un ente della pubblica amministrazione, i truffatori convincono le vittime a rivelare codici fiscali o informazioni finanziarie.

3.

Smishing: simile al vishing, questo approccio inganna i destinatari con i messaggi di testo.

I truffatori inviano messaggi SMS che contengono link dannosi o convincono le vittime a chiamare un numero falso, nel tentativo di indurle a condividere informazioni finanziarie, dati bancari o altre informazioni personali, oppure a installare malware che hanno la stessa finalità.

4.



Whaling: la posta in gioco di questi attacchi è in genere molto alta: il whaling (caccia al pesce grosso) punta infatti a dirigenti o decisori di spicco all'interno delle organizzazioni.

Queste personalità hanno condizioni, autorevolezza e credenziali di sistema più elevate; se l'inganno riesce, consente di estorcere informazioni aziendali o finanziarie strategiche.

5.

Pretexting: una tecnica nella quale i criminali elaborano pretesti, cioè narrazioni o storie complesse, per conquistare la fiducia delle vittime e portarle a rivelare informazioni riservate.

Uno degli esempi più diffusi è il truffatore che si finge tecnico informatico e chiede le credenziali di accesso, con il pretesto di eseguire semplici attività di manutenzione o di collaudo.

6.

Compromissione delle e-mail aziendali: spesso sferrato verso i reparti commerciali delle aziende, questo tipo di attacco vede i criminali firmare messaggi e-mail fingendosi dirigenti di alto livello, chiedendo trasferimenti urgenti di denaro o informazioni finanziarie riservate, approfittando del rispetto percepito dal destinatario verso l'autorità del mittente.

7.