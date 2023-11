La prossima generazione di vincitori e vinti in una nuova era del lavoro

4 - Impatto della globalizzazione sui modelli di lavoro: Con la fine dell'"epoca d'oro" della globalizzazione, sono in corso cambiamenti di paradigma che vengono trascurati dagli investitori.

La migrazione, l'onshoring delle catene di fornitura globali e la rinascita del potere contrattuale dei lavoratori sono tutti fattori che gli investitori devono considerare, dato il loro potenziale di rimodellare la crescita, l'inflazione e la politica monetaria in questa nuova era dei mercati del lavoro.

"La tecnologia e le tendenze come il reshoring delle catene di fornitura stanno creando sempre più disallineamenti di manodopera nelle economie avanzate", ha aggiunto Taimur Hyat, Chief Operating Officer di PGIM.

"Questa ricerca indica agli investitori dove le aziende troveranno le competenze necessarie per crescere, un fattore importante da considerare quando si prendono decisioni di investimento a lungo termine".



I leader regionali di oggi devono affrontare le sfide della nuova era

"La riorganizzazione dei mercati del lavoro creerà una nuova serie di vincitori e vinti per settore e regione", ha aggiunto Hyat.

"Per gli investitori sarà fondamentale comprendere le implicazioni di vasta portata di queste nuove dinamiche".

Nello studio, PGIM crea un quadro di riferimento per valutare l'offerta di lavoro, la qualità del lavoro e il contesto politico.

Lo studio rileva che molti degli attuali leader faranno fatica a soddisfare la futura domanda di lavoro.

Nel frattempo, nazioni nuove e inaspettate si trovano in una posizione migliore per trarre vantaggio dalla trasformazione del lavoro.

I risultati evidenziano:

- In Asia, la Cina avrà grosse difficoltà a soddisfare la sua futura domanda di lavoro.

Il forte calo demografico e la migrazione netta negativa fanno sì che la Cina abbia un punteggio basso per quanto riguarda l'offerta di manodopera.



- Le maggiori economie europee saranno messe a dura prova, mentre Paesi più piccoli come la Svezia e la Svizzera sono meglio posizionati.

La Germania, l'Italia e la Spagna saranno messe a dura prova nella nuova era da un forte calo demografico che non potrà essere risolto dalle attuali politiche di immigrazione.

- Nelle Americhe, gli attuali leader regionali, Messico e Brasile, dovranno affrontare sfide demografiche impegnative che difficilmente potranno essere mitigate dalle attuali tendenze migratorie o dalla partecipazione femminile al lavoro.

Oltre a Canada e Stati Uniti, anche Cile e Costa Rica sono ben posizionati per la nuova era del lavoro.

- Sebbene i leader africani Sudafrica, Egitto e Nigeria abbiano una demografia favorevole rispetto alle nazioni di altre regioni, hanno ottenuto un punteggio basso per quanto riguarda la qualità del lavoro e la facilità di fare impresa.