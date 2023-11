Soft skill fondamentali per il successo nel mondo del lavoro

I risultati indicano chiaramente che le abilità comunicativa rappresenta la skill più votata, con il 32% delle preferenze.

Questo dato sottolinea l'importanza della comunicazione efficace nei contesti professionali, poiché essa è spesso il collante che tiene uniti i team, facilita la collaborazione e permette di trasmettere idee in modo chiaro ed incisivo.

Il problem solving e l'empatia ricevono entrambi il 28% dei voti, dimostrando quanto queste abilità siano altrettanto essenziali.



La capacità di risolvere problemi complessi è fondamentale per affrontare le sfide che possono emergere nel mondo del lavoro, mentre l'empatia è cruciale per costruire relazioni solide e favorire un clima di lavoro positivo.

Entrambe queste competenze contribuiscono a promuovere un ambiente lavorativo armonico e produttivo.

Infine, la gestione dello stress, pur ricevendo il 11% dei voti, non va sottovalutata.

L'abilità di gestire le pressioni e le situazioni stressanti può migliorare la resilienza individuale e favorire la capacità di mantenere la calma e la concentrazione in situazioni critiche.

In definitiva, queste statistiche sottolineano l'importanza di coltivare un equilibrio tra le competenze soft, tenendo in considerazione le esigenze specifiche del proprio ruolo e del proprio ambiente lavorativo.

Un mix di abilità comunicative, problem solving, empatia e gestione dello stress può essere la chiave del successo in un mondo aziendale in continua evoluzione.

- Domande basate sul comportamento: Nel corso dei colloqui, proporre domande che spingano i candidati a condividere episodi passati in cui hanno applicato specifiche competenze soft.



Per esempio, "Puoi raccontare di un momento in cui hai risolto un conflitto all'interno del tuo team e come hai affrontato la situazione?"

- Esercizi di simulazione: Sottoporre scenari o esercizi pratici che sfidino le soft skill.

Queste prove possono includere attività di team building, risoluzione di problemi o simulazioni di situazioni stressanti (Prove in Basket)

- Analisi delle referenze: Mettersi in contatto con le referenze fornite dai candidati e raccogliere dettagli su come il candidato abbia manifestato determinate competenze soft in esperienze pregresse.

"La valutazione delle soft skill costituisce una sfida essenziale per selezionare i candidati idonei ai ruoli che richiedono interazioni umane complesse.

Queste abilità sono spesso il discrimine tra un dipendente competente e un professionista eccezionale, o ancora tra un Manager e un Leader.



L'importanza delle soft skills sta proprio nel fatto che esse dipendano dalle nostre naturali inclinazioni: non sono competenze nozionistiche che prevedono uno studio od una pratica finalizzati all'apprendimento, ma è anzi più corretto parlare di "Sviluppo".

Proprio quest'ultimo accrescerà e avverrà attraverso l'esperienza diretta in contesti e gruppi diversi, ovvero solo grazie al confronto e soprattutto all'Errore.

Le domande basate sul comportamento consentono ai candidati di raccontare storie concrete e fornire esempi specifici del modo in cui hanno applicato le competenze soft in situazioni reali.

Questo offre ai selezionatori un'opportunità preziosa per valutare la loro capacità di applicare queste competenze nella pratica", commenta Cristina Napoletano, Associate Director di Robert Walters Italia.

3.

Strumenti tecnologici al servizio della valutazione delle competenze soft

- Assessment Online: Sfruttare piattaforme di assessment online che propongono test specificamente calibrati per misurare le competenze soft.



Questi test rappresentano un mezzo oggettivo per comprendere la capacità di un candidato di adattarsi, cooperare e risolvere sfide.

- Analisi del linguaggio naturale: Talune soluzioni basate sull'analisi del linguaggio naturale possono esaminare risposte scritte o registrazioni effettuate durante i colloqui, scovando segnali legati alle competenze soft, come empatia o capacità di persuasione.

4 - Garantire equità e trasparenza nel processo di valutazione

È cruciale assicurare un processo di valutazione delle soft skill che sia imparziale ed equo per ciascun candidato.

Evitare domande o esercizi che potrebbero favorire un particolare gruppo e garantire chiarezza e trasparenza nei criteri di valutazione.

Le competenze soft fungono da collante che tiene unito un team e contribuiscono al successo aziendale nel lungo termine. Un processo di recruitment che incorpora una valutazione accurata delle competenze soft consente di individuare i candidati più inclini a prosperare in un ambiente mutevole.



Investire nella valutazione delle di tali competenze rappresenta un passo imprescindibile per costruire un organico resiliente e flessibile.

"La diversità e l'inclusione svolgono un ruolo cruciale nella valutazione delle competenze soft poiché contribuiscono a promuovere un ambiente lavorativo che riflette la varietà di prospettive e background dei dipendenti.

Un processo di selezione equo e trasparente non solo favorisce un'atmosfera di lavoro più armoniosa e inclusiva, ma anche stimola l'innovazione, poiché l'apertura a diverse esperienze e punti di vista può portare a soluzioni più creative e robuste.

In definitiva, l'attenzione alla diversità e all'inclusione non solo migliora la forza e la coesione di un'organizzazione, ma ne potenzia anche la capacità di adattarsi e crescere in un mondo aziendale in rapida evoluzione", conclude Napoletano.