Idrogeno verde: il gap con gli altri Paesi UE resta elevato

Rispetto a quest'ultimi, le previsioni dell'Osservatorio mostrano come uno scale up della produzione possa dimezzarne i costi entro il 2030 (da 800 a 400 ?/kW).

Focus anche sulle modalità di trasporto dell'idrogeno: attraverso un'analisi comparativa, l'Osservatorio ha mostrato come le pipeline (idrogenodotti) siano preferibili per il trasporto di grandi volumi su lunghe distanze, mentre per quanto riguarda volumi più piccoli il trailer resta la soluzione più efficace.

Nella parte conclusiva, lo studio analizza le strategie dei principali Paesi europei (e non solo) fornendo indicazioni per definire un modello di market design per l'Italia.



Dal confronto condotto dall'Osservatorio, emerge come i Paesi benchmark - Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Stati Uniti - abbiano ormai delineato il proprio ruolo all'interno del quadro globale, specializzandosi nell'import (ad es.

la Germania), nell'export (Stati Uniti) o nella produzione per specifici cluster industriali (Regno Unito).

L'Italia deve ancora completare la definizione di una visione strategica che possa inserirla in maniera decisa nel panorama internazionale: quello che si osserva è una scarsa integrazione delle iniziative lungo la value chain e una concentrazione di progetti con capacità di produzione di piccola taglia.

Un impulso agli investimenti è stato dato dai finanziamenti PNRR ma, secondo le conclusioni del rapporto, è necessario definire un modello di market design chiaro: si tratta di costruire una strategia che possa formulare un sistema di approvvigionamento e consumo, pianificare lo sviluppo infrastrutturale e un quadro di incentivi - in particolare sugli OPEX - destinati alla creazione di un mercato nazionale che sia veramente competitivo.