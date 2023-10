La Germania non Ã¨ piÃ¹ la locomotiva d'Europa. Nuova recessione piÃ¹ vicina

La mancanza del gas naturale russo a basso costo, necessario per le attività industriali, ha inflitto danni sostanziali al modello economico della Germania.

Dopo la decisione della Russia di ridurre le forniture di gas naturale all'Unione Europea, una crisi energetica ha colpito il blocco, che finora si riforniva per il 40% da Mosca.

Il costo del gas naturale è circa raddoppiato rispetto al 2021, con ripercussioni negative sulle aziende che lo utilizzano.

Sembra che la Germania non riuscirà a sfuggire a una seconda recessione quest'anno, dato che l'economia sta attraversando una debolezza industriale persistente.



La produzione industriale tedesca è scesa di nuovo ad agosto per il quarto mese consecutivo ed è ora più del 7% al di sotto del livello pre-pandemico.

L'economia tedesca non è stata stimolata da grandi spese in deficit da parte del governo come negli Stati Uniti, quindi il Paese sta ora andando incontro a un altro trimestre di PIL in calo.

L'economia si ridurrà quest'anno, mentre crescerà modestamente negli anni successivi.

Il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,2% nel terzo trimestre e probabilmente calerà di un ulteriore 0,1% prima della fine dell'anno.

Le previsioni indicano che il PIL tedesco scenderà dello 0,4% nel 2023 e rimbalzerà solamente dello 0,5% l'anno prossimo.

Questo rimbalzo è significativamente inferiore rispetto alle previsioni del Fondo Monetario Internazionale, che prevedevano rispettivamente lo 0,9% e l'1,3%.

Indipendentemente da quello che accadrà il prossimo anno, le prospettive economiche della Germania continuano a essere negative, poiché la crescita affronta ostacoli persistenti.