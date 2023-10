Il complesso rapporto tra mondo del lavoro e Intelligenza Artificiale

Qual è il livello di preparazione di aziende e lavoratori?

Nel complesso, i dipendenti intervistati si mostrano ottimisti riguardo all'Intelligenza Artificiale (IA) e al suo impatto.

Anche se le loro risposte suggeriscono che le aziende potrebbero non prestare sufficiente attenzione alla tutela dei propri dipendenti in ottica di adozione responsabile ed efficace dell'IA.

- Il 57% delle aziende italiane ha implementato una serie completa di linee guida e politiche specifiche per l'adozione responsabile dell'IA.



Percentuale più alta rispetto agli altri paesi intervistati (che a livello globale si attesta al 48%).

- Quasi tutti i dipendenti nel nostro Paese (98%) ritengono che le loro aziende e i team IT abbiano le conoscenze e le risorse necessarie per implementare su larga scala l'IA.

Tuttavia, secondo il 39% mancherebbero processi ben definiti per la pianificazione delle risorse umane e della forza lavoro, al fine di garantire la protezione dei dipendenti durante l'implementazione di soluzioni di IA generativa.

- Circa la metà (44%) ammette di non avere piena fiducia nei processi di gestione del rischio delle aziende in cui lavorano, ritenendoli inadeguati a un'integrazione tecnologica dell'IA generativa.

Come cambieranno i ruoli in azienda con l'introduzione di strumenti di IA generativa

La maggior parte dei dipendenti si aspetta che tali strumenti li aiuteranno a diventare più efficienti, innovativi e responsabili nei propri ruoli.



Tuttavia, attualmente i dipendenti non hanno le competenze necessarie per lavorare con questi strumenti e trarne il massimo vantaggio.

Di conseguenza, i datori di lavoro devono affrontare una carenza di talenti qualificati in ambito IA per raggiungere i propri obiettivi.

Per avere successo, le organizzazioni devono quindi investire nell'aggiornamento, nella riqualificazione e formazione continua dei dipendenti.

- Il 79% degli intervistati prevede che, entro la fine del 2024, i dipendenti italiani avranno bisogno di acquisire nuove competenze o svilupparne un set completamente nuovo per utilizzare nei task quotidiani strumenti di IA generativa come Microsoft Copilot.

- Il 92% ritiene che la propria azienda debba adottare un modello operativo AI-first nei prossimi 12 mesi per rimanere competitiva e soddisfare le aspettative dei clienti.

- Secondo il 92% gli strumenti di IA generativa come Microsoft Copilot consentiranno di far risparmiare fino a 20 ore sulla propria settimana lavorativa.



In che modo le organizzazioni stanno facendo leva sull'IA per generare crescita e valore?

Anche se la maggior parte delle aziende sta aumentando gli investimenti digitali per accelerare il proprio percorso verso l'IA, queste iniziative non hanno la stessa priorità in tutti i settori.

- A livello globale, organizzazioni non profit, società di servizi pubblici e agenzie governative hanno identificato le piattaforme di dati e analisi come una delle aree di investimento meno prioritaria per il 2024.

Al contrario, banche, rivenditori e aziende energetiche hanno posto le piattaforme di dati come la loro massima priorità di investimento.

- Sebbene le piattaforme per il workplace (come Microsoft 365 e Teams) e la sicurezza informatica siano entrambe destinate a ricevere investimenti, i dipendenti dei settori IT a livello globale hanno messo in evidenza soprattutto le piattaforme di dati e analisi (come Databricks o Microsoft Fabric) tra le priorità principali per scalare l'AI nel 2024.



In Italia invece, le priorità riguardano la modernizzazione/l'utilizzo del cloud, sicurezza informatica e piattaforme di automazione (ad esempio: Power Automate/Power Platform).

- Tuttavia, poco più della metà (54%) dei dipendenti italiani ha piena fiducia nei risultati dell'IA e potrebbe incontrare difficoltà nell'estrazione di valore da questa tecnologia.

"Se da un lato le aziende e i dirigenti IT sono entusiasti di creare valore tramite l'Intelligenza Artificiale, dall'altro emergono crescenti preoccupazioni a livello globale", dichiara Florin Rotar, Chief AI Officer di Avanade.

"Non solo le aziende devono agire per preparare le persone, dotandole delle competenze essenziali per utilizzare l'IA in modo efficace, ma è anche il momento per i dirigenti di sviluppare strategie ben definite e responsabili per affrontare un futuro basato sull'IA".



Jillian Moore, Global Advisory Lead di Avanade, conclude: "gli strumenti di IA generativa daranno ai dipendenti più tempo per creare, innovare e immaginare, consentendo alle organizzazioni di diventare leader di settore e di esplorare nuove idee in modi mai immaginati prima.

Tuttavia, è fondamentale che i leader riconoscano e promuovano questi vantaggi fin dall'inizio.

In qualità di early adopter, abbiamo constatato che la formazione continua è essenziale per esplorare le potenzialità dell'IA".