Customer experience nel B2B: occorre un modello cliente-centrico

"Queste iniziative stanno ora diventando un elemento chiave di differenziazione competitiva anche nelle filiere rivolte alle aziende (B2b).

Questo approccio aziendale, noto come ?cliente-centrico' e contrapposto a quello ?prodotto-centrico', ha le sue radici nell'ascolto attento dei clienti all'interno della catena del valore e nella promozione di un dialogo collaborativo, in cui le esigenze e le esperienze dei clienti sono al centro delle strategie di sviluppo".

"Una strategia che sia orientata al cliente richiede prima di tutto un'organizzazione ad hoc, che coinvolga tutti gli attori e i processi nella relazione, con iniziative o strumenti declinati per ciascuna realtà - commenta Paola Olivares, Direttrice dell'Osservatorio Customer Experience nel B2b (nella foto) - eppure, nel 69% delle aziende manca una funzione responsabile dei progetti di customer experience e, quando esiste, raramente riporta all'Amministratore Delegato.



Solo il 17% delle aziende valuta positivamente la collaborazione tra le funzioni aziendali.

Parallelamente occorre stabilire una relazione collaborativa con il cliente, basata su un dialogo costante e sul supporto reciproco, ma solo il 24% delle aziende si riconosce in questo approccio".

Per un modello "cliente centrico", poi, serve un'opportuna dotazione tecnologica di piattaforme e strumenti in grado di valorizzare gli scambi informativi.

Ma le imprese B2b mostrano ancora immaturità nella raccolta e poi nell'integrazione di queste informazioni.

Nessuna azienda è pienamente matura dal punto di vista dell'infrastruttura tecnologica e in più della metà delle aziende questa non è adeguata a una prospettiva cliente-centrica.

Strumenti come il CRM sono ancora poco diffusi e presenti solo nel 34% delle imprese.

Manca una capacità avanzata di analisi dei dati: quasi un terzo delle aziende non effettua alcun tipo di analisi dei dati sui clienti e in larga misura (57%) si limita ad analisi di tipo descrittivo.



Il 52% delle realtà utilizza esclusivamente tool di base, come Excel, che non permettono una condivisione efficace e tempestiva delle informazioni all'interno dell'azienda e nei confronti dei clienti.

"Per realizzare un approccio che sia veramente cliente-centrico è necessario scardinare una cultura aziendale fortemente orientata ai prodotti e per questo servono iniziative strutturate di change management", afferma Marta Valsecchi, Direttrice dell'Osservatorio Customer Experience nel B2b. "Aprirsi al cliente significa anche rivisitare i processi e i ruoli aziendali identificando possibili sinergie cross-funzionali.

In secondo luogo, un approccio cliente-centrico nel B2b deve avere una forte attenzione verso l'esterno.

Bisogna avere un dialogo costante con il cliente, che può includere la condivisione di risorse finanziarie, umane e tecnologiche".

Cosa è la customer experience

Per customer experience nel B2b si intende l'effetto, positivo o negativo, derivante dalla relazione cliente-fornitore all'interno della filiera di appartenenza e durante tutte le fasi del customer journey, dal primo contatto all'assistenza post-vendita. Il rapporto cliente-fornitore cambia, anche significativamente, sulla base della tipologica di cliente considerato, di variabili di contesto e delle caratteristiche del cliente.



La costruzione di una customer experience efficace dovrà tenere conto di tutti questi aspetti.

All'interno della relazione cliente-fornitore giocano un ruolo fondamentale i punti di contatto, detti anche touchpoint. Se gestiti in maniera sinergica, coerente e integrata - in una parola, omnicanale - consentono di creare valore dall'interazione cliente-fornitore per entrambi gli attori in gioco.

L'importanza delle relazioni

Per migliorare la customer experience dell'azienda bisogna lavorare sullo sviluppo di processi collaborativi sia interni all'azienda sia nella relazione con i clienti. Sul fronte interno solo il 17% delle aziende giudica ottimale il livello di collaborazione tra le funzioni aziendali in contatto con i clienti che nel B2b sono molteplici.

Alcune realtà stanno provando a superare questa criticità adottando strumenti di collaborazione interaziendale per condividere informazioni sui clienti in modo più efficiente e sinergico.



Particolarmente innovativo in quest'ambito è l'approccio RevOps, che si propone di migliorare le performance aziendali attraverso la collaborazione e l'ottimizzazione di tutti i processi, ossia allineando gli obiettivi e consentendo una condivisione cross-funzionale di risorse e dati.

Sul fronte esterno è importante stabilire una relazione collaborativa con il cliente basata su un dialogo costante, sul supporto reciproco e sulla fiducia.

L'infrastruttura tecnologica a supporto

L'infrastruttura tecnologia è l'altro asse da considerare per migliorare la customer experience in azienda.

Non c'è una formula magica per farlo e ogni azienda deve trovare la propria strada.

Se dovessimo distillare alcuni passi chiave però questi sarebbero: avere una chiara visione delle informazioni dei clienti all'interno dell'azienda; condividere dati e contenuti inerenti i propri prodotti; sviluppare la propria presenza digitale e creare un dialogo integrato con i clienti.



Tra gli strumenti più importanti troviamo PIM, DAM per la gestione di informazioni di prodotto e di asset multimediali, siti di eCommerce B2b per portare online le proprie offerte, Marketing Automation, in grado di gestire comunicazioni personalizzate e creare un dialogo continuo con i clienti, Sales Force Automation, in grado di supportare i venditori nella gestione della relazione fisica.