Innovare il proprio modello di business in 3 mosse

2 - Progettazione di idee risolutive: l'approccio startup può essere utile anche in contesti corporate quando si parla di innovazione.

In questo tipo di processi, coinvolgere team diversificati, utilizzando tecniche di brainstorming per creare una serie di soluzioni innovative, consente di ottenere contaminazioni e punti di vista differenziati.

3 - Implementazione e sperimentazione: realizzare prototipi o in generale test per verificare il mercato potenziale o l'interesse per una specifica tematica di innovazione serve per comprendere se e quale sia la strada giusta da seguire ed eventualmente aggiustare il tiro.

L'innovazione è un processo iterativo, che prevede raffinamenti successivi per ottenere il risultato desiderato, apprendendo dagli errori per migliorare in maniera continuativa.

"Ogni importante decisione di business dovrebbe essere presa avendo sempre come punto di partenza il cliente, con i suoi bisogni, le aspettative e i desideri ed è proprio da questa consapevolezza che è nata la collaborazione strategica tra ARAD e Gellify.