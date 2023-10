Come l'assistenza da remoto puÃ² facilitare i rapporti sul lavoro

Inoltre, la possibilità di fornire supporto ad altri colleghi soddisfa il desiderio di riconoscimento da parte dei lavoratori più esperti e maturi.

La tecnologia per il supporto da remoto permette sia di soddisfare le esigenze di una forza lavoro intergenerazionale sia di offrire una soluzione a lungo termine per affrontare le implicazioni di una forza lavoro che invecchia, come la crescente carenza di competenze.



Grazie alla connettività remota e alla condivisione dello schermo, gli esperti e gli specialisti possono erogare la formazione e spiegare i processi con facilità e in modo molto semplice.

Con l'adozione di tecnologie interattive - come gli smartglasses dotati di software di realtà aumentata - i lavoratori che si trovano sul campo, ad esempio quelli in prima linea nella produzione, possono interagire e comunicare con uno specialista da remoto, senza che questi debbano essere presenti in loco a tempo pieno.

Eliminando la necessità di fornire assistenza in presenza, si possono ridurre sia i costi che i tempi, poiché le persone non devono spostarsi fisicamente per collaborare.

A loro volta, questi lavoratori, indipendentemente dal loro livello di esperienza, possono essere aggiornati più rapidamente contribuendo a ridurre le potenziali carenze di competenze.

TeamViewer ha permesso alle aziende di diversi settori di offrire formazione a distanza per colmare il divario di competenze.



Con le soluzioni di TeamViewer i nuovi assunti possono indossare gli smartglasses e farsi guidare da un esperto del team attraverso una serie di passaggi semplificati per imparare, per esempio, a completare un ordine.

Il caso di Boehringer Ingelheim, azienda leader a livello mondiale nel settore farmaceutico, che - tra le soluzioni TeamViewer che ha adottato per supportare i propri processi digitali - ha incluso Frontline xMake per la formazione dei nuovi dipendenti che si trovano a operare in un settore regolato da rigide linee guide per quanto riguarda il controllo qualità, le pratiche di fabbricazione e che viene costantemente monitorato dalle autorità sanitarie con audit regolari.

La fase di onboarding in Boehringer Ingelheim richiedeva molto tempo, ma ora i nuovi dipendenti che devono essere formati visualizzano i processi e le informazioni direttamente tramite gli smartglasses.



In pratica, tutti i passaggi possono ora essere visualizzati nella loro interezza e nella sequenza corretta attraverso gli smartglasses.

Soddisfare le esigenze di dipendenti e aziende

La presenza di diverse generazioni di lavoratori sul posto di lavoro è una tendenza destinata a rimanere per cui è fondamentale che le imprese investano in tecnologie - tra cui il supporto da remoto e le soluzioni abilitate all'AR - in modo da soddisfare le esigenze e consentire a tutti i dipendenti, indipendentemente dall'età, di collaborare senza problemi.

Un passo importante per salvaguarda il benessere dei dipendenti e il futuro delle aziende, in modo che le competenze possano essere trasmesse da una generazione all'altra e non vadano perse quando coloro che appartengono alle generazioni più mature (silent generation e boomer) vanno in pensione.

Peter Turner, Chief Officer di TeamViewer