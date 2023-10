Le 5 regole della resilienza per trasformare le imprese

Non a caso, la maggioranza degli intervistati (il 68%) utilizza dati e IA per migliorare questi aspetti.

Seguono a ruota la cybersecurity e le iniziative di digital transformation.

2 - Innovazione: creare un mondo migliore

L'innovazione è la capacità delle organizzazioni di creare modelli di business, flussi di lavoro, soluzioni, prodotti o servizi innovativi attraverso la tecnologia.

Abbiamo constatato che i manager di organizzazioni ad alta resilienza si concentrano sull'innovazione in tutte le aree dell'azienda, tra cui tecnologia, dati, employee engagement e altro ancora.

In particolare, abbiamo rilevato che dati e analytics sono necessari affinché le innovazioni siano fondate sulle esigenze reali dell'organizzazione e dei clienti/consumatori.

3 - Equità e responsabilità: garantire l'imparzialità

Un altro filo conduttore delle organizzazioni più resilienti è l'attenzione all'equità e alla responsabilità.