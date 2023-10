4 modi per gestire la crescita e lo sviluppo dei dipendenti con l'AI

Kim Thomson (ServiceNow): per non rimanere indietro, i leader aziendali e delle risorse umane devono adattarsi ai cambiamenti e investire in approcci e tecnologie moderni che favoriscano lo sviluppo sostenibile e continuo dei lavoratori

Il mercato del lavoro oggi è sempre più vorticoso e l'economia è in continua evoluzione.

In questo contesto, le aziende devono essere in grado di offrire ai propri dipendenti delle opportunità di crescita in grado di attrarre i migliori talenti.

Questo è un punto fondamentale per il successo, perché assicura il futuro di un'organizzazione.

I millennial e la generazione Z sono sempre più numerosi sui luoghi di lavoro, investire nella loro crescita è cruciale per la salute futura di ogni azienda.