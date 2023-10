Arriva l'era della hyper-personalization

Secondo le stime degli esperti, la riduzione dei costi di acquisizione dei clienti può arrivare fino al 50%, i ricavi aumentare dal 5 al 15% e il ROI degli investimenti marketing fino al 30%.

Ryan Carrigan, Director of Product Marketing di Medallia, azienda leader globale nelle soluzioni per la gestione dell'experience, precisa però come "i consumatori oggi non si accontentino più della classica personalizzazione di facciata che si limita a utilizzare informazioni di base come il nome o la posizione dell'utente e manifestino invece una sempre più marcata preferenza per i brand che offrono risposte, contenuti, proposte ad hoc per ogni singola situazione.

In altre parole, i clienti premiano i marchi che fanno vivere esperienze su misura e pertinenti e in cui vengono riconosciuti indipendentemente dal canale che utilizzano".

Questo trend rende sempre più necessaria la personalizzazione su larga scala di tutti i momenti del customer journey per ogni cliente, attuabile attraverso quella che dagli addetti ai lavori viene chiamata hyper-personalization.



Un'evoluzione resa possibile da soluzioni avanzate di intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico e analisi predittiva in grado di elaborare in tempo reale i numerosi dati individuali provenienti da tutti i touchpoint per creare al momento giusto del viaggio dell'utente un'interazione altamente contestuale e quindi rilevante.

In questo contesto, gli esperti di Medallia hanno dettagliato quali supporti le soluzioni tecnologiche più evolute sono in grado di garantire alle aziende:

1 - Monitoraggio continuo su larga scala