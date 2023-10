La Corporate Governance fattore chiave per le transizioni e i cambi di paradigma aziendali

Il Board si trova a gestire alcune importanti transizioni e deve avere a propria disposizione gli strumenti per poterlo fare, attraverso un processo di necessario e progressivo adeguamento.

Non deve guardare al Purpose come a una responsabilità di altri, ma, anzi, deve essere attivamente coinvolto nella sua definizione: deve considerarlo una sua priorità e fare in modo che sia integrato nella strategia aziendale".

"In un contesto così complesso e incerto - ha dichiarato David Pirondini, Partner di Deloitte Risk Advisory - il Purpose rappresenta uno strumento chiave attraverso cui il Board può indirizzare e monitorare rischi e opportunità che le transizioni in atto stanno mettendo in evidenza.



Importante, risulta coinvolgere il Comitato Rischi nella definizione di sistemi di remunerazione del top management in funzione non solo degli obiettivi strategici, ma anche della politica di gestione del rischio adottata dalla Società".

Il ruolo del Board nel governo della transizione climatica e digitale

I temi dominanti della seconda edizione della Survey "The Board of The Future" sono stati quelli delle transizioni - in primis, quella climatica e digitale - e dei cambi di paradigma che le aziende si trovano oggi ad affrontare, nonché il ruolo che gli organi societari hanno nel governo di tali transizioni, ma anche quello della implementazione delle evoluzioni normative.

Dalle interviste condotte è emerso come il consolidamento del modello Purpose-driven rappresenti ormai un fattore chiave per il successo delle organizzazioni in un contesto complesso e incerto.