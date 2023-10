CBAM su acciaio e alluminio: i rincari dei prezzi delle merci extra UE danneggeranno un intero comparto

Il costo dell'acciaio proveniente dai territori extra-UE potrebbe subire degli aumenti fino al 15% e questo avrebbe importanti ricadute su un intero settore economico italiano ed europeo.

A questo si aggiunge l'estrema complessità dell'impianto normativo e la poca chiarezza delle procedure operative necessarie per poter adempiere agli obblighi del Meccanismo."

Una tendenza simile si riscontra anche nel mercato dell'alluminio: secondo Giulio Vignoni, membro del Comitato Tecnico di Assofermet Metalli, "alcune aziende extra UE applicano già ora prezzi elevati per l'alluminio; con l'aumento dei costi dovuto dal CBAM non sarà più possibile importare in Italia determinati beni".



Tralasciando solo per ora la scarsa chiarezza della normativa, aspetto che ci auguriamo venga quanto prima superato, uno dei punti maggiormente critici dell'attuale impostazione del CBAM è la sua esclusiva applicazione ad alcuni prodotti in acciaio e alluminio.

Secondo Assofermet, posto che preoccupano oltremodo gli effetti inflattivi di tale provvedimento, il Meccanismo dovrebbe applicarsi erga omnes su tutta la filiera dell'acciaio e dell'alluminio per evitare distorsioni di mercato.

L'impostazione attuale danneggia prevalentemente gli utilizzatori finali, tra cui i produttori di beni e manufatti a valle della filiera: li espone a una competizione impari con gli importatori di prodotti finiti concorrenti, sui quali non ci sarebbe alcuna restrizione o tassazione relativamente alle emissioni di CO2 nel corso del loro processo produttivo.