Payment: i 5 fattori imprescindibili per un solido piano di sicurezza

Il Payment Security Report 2023 di Verizon Business

E qui si inserisce l'ultimo report di Verizon Business, il Payment Security Report 2023 (PSR) che quest'anno si prefigura come un tool per supportare le imprese a rispettare la scadenza, ma anche per illustrare un approccio trasversale e concreto per ideare e preparare il programma di difesa, fornendo altresì strumenti ad hoc per affrontare le aree critiche nella progettazione del piano di gestione della sicurezza.



Non bisogna dimenticarsi che l'obiettivo generale di un programma di conformità alla sicurezza PCI è sviluppare, mantenere e migliorare continuamente un ambiente di controllo maturo che offra una ragionevole garanzia per la protezione efficace e continua dei dati delle carte di pagamento in modo coerente, prevedibile e sostenibile.

Per questa ragione viene infatti arricchito e supportato da ulteriori framework di sicurezza, modelli di gestione del rischio e governance.

Vediamo nel concreto quando un programma di conformità al PCI può essere considerato di successo.

Quando un programma di sicurezza PCI è considerato di successo?

È forse scontato, ma affinché venga implementato un programma di successo, bisogna sempre tenere in considerazione l'obiettivo: quale traguardo l'azienda vuole raggiungere attraverso la sua adozione?

Altro elemento determinante è la larga partecipazione al programma, che si ottiene tramite una corretta comunicazione aziendale: spiegare gli obiettivi del piano e quali strumenti impiegare per raggiungerli, è un primo passo per garantire l'esito positivo delle azioni intraprese.