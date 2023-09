Quali sono le intenzioni di acquisto per Black Friday e Cyber Monday?

Per cercare di rispondere a questo interrogativo determinante per i consumi, gli esperti di Medallia Market Research, la divisione dedicata alle ricerche di mercato del leader globale nelle soluzioni per la gestione dell'experience, hanno realizzato una survey negli Stati Uniti - il Paese che ha inventato Black Friday e Cyber Monday (BF/CM) - per individuare le intenzioni di acquisto e i possibili comportamenti dei consumatori.

Gli insight emersi offrono spunti di riflessioni validi anche in contesti differenti come quello europeo.

La prima evidenza sottolinea come 3 intervistati su 5 prevedano di spendere meno durante il BF/CM, in particolare per i doni di Natale.

La tendenza che emerge, causata dall'inflazione, è una riduzione del numero degli acquisti solo in parte controbilanciata dall'innalzamento del budget per il singolo prodotto, previsto soprattutto per i gift destinati alla cerchia familiare ristretta.



Le aziende dovranno inoltre tenere conto di ulteriori trend: - I pure player online - Amazon in testa - e i mass retailer come Walmart raccoglieranno la preferenza dei consumatori.

Infatti alla richiesta d'indicare su quale tipologia di negozio si rivolgeranno per gli acquisti del BF/CM emergono come favoriti i mass merchant (49%) e pure player (47%), seguiti a grande distanza dai department store (25%) e dalle catene tech (24%);

- Il 67% del campione ha dichiarato che utilizzerà per oltre il 40% dei propri acquisti in quel periodo il canale online;