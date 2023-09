Smart Factory: sistemi di produzione automatizzati e lavorare sull'ottimizzazione dei processi

"La fabbricazione smart rappresenta un incontro straordinario tra la capacità produttiva umana e il potenziale delle tecnologie avanzate.

Questa sinergia apre le porte a un palcoscenico dove l'ingegno umano e l'automazione si fondono, dando vita a un futuro della produzione che è tanto smart quanto efficiente.

In un mondo in cui la competitività globale è sempre più feroce, è fondamentale avere esperti nelle aziende che comprendano appieno questa opportunità, in grado di guidare l'implementazione di soluzioni innovative e miglioramenti senza precedenti, garantendo che l'efficienza diventi la chiave per il successo dell'industria del futuro", commenta Simone Spaziani, Head of Engineering, Procurement & Supply Chain Division di Robert Walters Italia.

Nuove prospettive lavorative: gestione e ottimizzazione dei processi

L'introduzione di sistemi di produzione automatizzati ha aperto, quindi, nuove porte nel mondo del lavoro.



Mentre alcune mansioni tradizionali potrebbero essere state automatizzate, è emersa una crescente domanda di professionisti in grado di gestire e ottimizzare questi sistemi complessi:

Process Engineers: Gli ingegneri di processo sono responsabili di progettare, sviluppare e ottimizzare i processi di produzione automatizzati.

Collaborano con esperti di tecnologia per garantire che le attrezzature e i sistemi funzionino in modo efficiente e sicuro.

Data Analysts: Con la quantità sempre maggiore di dati generati dai sistemi di produzione automatizzati, gli analisti dei dati industriali sono essenziali per estrarre informazioni significative.

Utilizzano l'analisi dei dati per identificare modelli, migliorare le prestazioni dei sistemi e prevenire guasti.

Tecnici di Manutenzione: Anche con l'automazione, le attrezzature richiedono manutenzione.