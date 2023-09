Cinque previsioni per il secondo semestre e l'inizio del 2024

In secondo luogo, la politica fiscale rimane chiaramente espansiva e quindi continua a fornire un ulteriore sostegno alla domanda aggregata.

In terzo luogo, la possibile imminente fine del processo di aggiustamento al ribasso che ha interessato le scorte potrebbe fornire un certo incoraggiamento al settore manifatturiero verso la fine dell'anno o all'inizio del 2024.

Infine, sebbene i tassi di interesse reali siano saliti bruscamente negli ultimi trimestri, i loro livelli attuali sono coerenti con un grado di inasprimento monetario che, a nostro avviso, è solo moderato.

Terza previsione: inflazione in calo negli Stati Uniti

È molto probabile che, da qui alla fine dell'anno, si possa assistere a un calo significativo dell'inflazione sottostante negli Stati Uniti.



È molto probabile che la componente "shelter cost" dell'IPC - ovvero quella legata ai costi degli alloggi - deceleri in modo molto significativo nei prossimi mesi.

In secondo luogo, l'aumento dell'immigrazione sta contribuendo ad aumentare l'offerta potenziale e quindi a ridurre le pressioni sui salari e sui prezzi.

Inoltre, le aspettative di inflazione rimangono ben ancorate, e questo riduce anche la probabilità che un comportamento inadeguato di salari e prezzi nei prossimi mesi.

Quarta previsione: fine dei rialzi della Fed

Alla luce dello scenario sopra descritto per gli Stati Uniti (crescita in linea o al di sotto del potenziale, inflazione core in calo e aspettative di inflazione ben ancorate), molto probabilmente abbiamo già assistito all'ultimo rialzo dei tassi da parte della Fed in questo ciclo.

Allo stesso tempo, continuiamo a ritenere che i tassi di interesse, in assenza di ulteriori shock, impiegheranno molto tempo per scendere e riteniamo anche probabile che, in un futuro non troppo lontano, possano esserci revisioni al rialzo delle stime del tasso neutrale da parte non solo della Fed, ma anche di molte altre banche centrali.

Quinta previsione: la BCE sarà più colomba e siamo positivi per la Cina

Anche nell'Eurozona esistono le condizioni per un calo sensibile dell'inflazione sottostante nel resto dell'anno, che a sua volta potrebbe consentire alla Bce di iniziare, già a settembre, un lungo periodo di pausa nei rialzi dei tassi di interesse: i salari hanno accelerato in modo significativo, ma non al punto da poter generare complicate spirali prezzo-salario; le aspettative di inflazione nell'Eurozona sono ben ancorate; allo stesso tempo, la politica monetaria, anche se in modo moderato, è diventata innegabilmente restrittiva e questo potrebbe essere sufficiente a bilanciare la domanda e l'offerta; allo stesso modo, la fine della distorsione generata da alcuni sussidi ai trasporti in Germania eserciterà una pressione al ribasso sui prezzi sottostanti proprio a partire da questo settembre.