Le cinque tendenze da seguire per creare una customer experience efficace

Eppure solo il 29% del campione considera che le aziende si stiano comportando effettivamente in maniera responsabile in questo senso, a dimostrazione del fatto che c'è ancora molta strada da fare.

2 - Esperienza personalizzata e proattiva

Il 63% dei clienti intervistati si dichiara favorevole alla condivisione dei propri dati personali in cambio di un servizio clienti personalizzato. Più un'azienda è proattiva, inoltre, meno pratiche di customer care saranno necessarie e attraverso piattaforme predittive come il deep learning e il reinforcement learning, che incrociano i feedback dei clienti con i dati demografici, sarà possibile adeguare sempre di più l'esperienza di acquisto alle esigenze di ogni specifico cliente.

Sono però ancora poche le aziende che adeguano la propria offerta e i propri servizi in tempo reale.

3 - Esperienza automatizzata/orchestrata



Il 72% degli utenti preferisce trovare risposte alle proprie domande senza dover per forza passare attraverso un servizio clienti telefonico.

Il cliente, in sostanza, vuole poter scegliere il canale che preferisce, non essere costretto a utilizzare un solo canale specifico e diventa dunque fondamentale per l'azienda costruire l'esperienza del cliente rispondendo alle sue specifiche esigenze.

Da questo punto di vista, lo sviluppo dell'automazione impone alle aziende di "architettare" ed elaborare dei flussi multicanale in base al percorso, al segmento/valore della clientela o alle sfide commerciali.

4 - Esperienza immersiva e aumentata

Il 70% degli utenti comprerebbe di più se le aziende offrissero esperienze di acquisto in realtà aumentata.

Creando esperienze sempre più coinvolgenti e basate sulla community, i brand possono offrire ai propri clienti viaggi che evocano emozioni e creano un legame, sia con il brand che tra i clienti stessi.



Le aziende devono adottare sempre più strategie multicanali globali e coerenti, combinando interazioni digitali, virtuali e fisiche.

5 - Esperienza autentica

Rafforzare la cultura del cliente all'interno dell'azienda sta diventando una questione cruciale, da un lato per unire i team attorno a valori comuni e dall'altro per fidelizzare i clienti che percepiscono l'impegno dei dipendenti nel servizio fornito (infatti, solo il 20% dei dipendenti ritiene che la propria azienda sia "customer-centric").

A questo proposito, per creare un'esperienza genuina, i dipendenti dell'azienda devono avere un mindset davvero orientato al cliente.