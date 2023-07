Come cambia la percezione dell'Intelligenza Artificiale: realtÃ  vs. falsi miti - Punto e a capo

Si inquadra nel percorso di trasformazione digitale dell'azienda, non va mai dimenticato questo.

Un mito che merita attenzione riguarda l'ingegneria dei dati.

Molti considerano l'ingegneria dei dati come una preoccupazione secondaria rispetto allo sviluppo dei modelli di AI.

Ma l'ingegneria dei dati svolge un ruolo critico nel percorso dell'AI.

Si occupa della raccolta, della memorizzazione e della pre-elaborazione dei dati, garantendo la loro qualità e accessibilità.

Senza pratiche adeguate di ingegneria dei dati, i modelli di AI possono soffrire di prestazioni scadenti o di pregiudizi.

Questi possibili problemi non sono per niente lontani dal business e si presentano costantemente se non presi in considerazione al momento opportuno.

C'è un altro mito particolare: molti vedono la creazione dei modelli di AI come l'obiettivo finale, spesso ignorando le sfide legate alla messa in funzione.



Ma lo sviluppo dei modelli, all'atto pratico, è solo una parte dell'intero processo.

Inserire i modelli di AI in scenari reali implica l'integrazione in sistemi esistenti, il monitoraggio delle loro prestazioni e l'assicurazione della manutenzione e degli aggiornamenti continui. Non sono passi semplici o semplificabili.

Per comprendere veramente il potenziale dell'AI, è fondamentale superare i fraintendimenti e le parole di moda, riconoscendo l'importanza dei dati, della scienza dei dati, della generazione di valore, dell'ingegneria dei dati, della creazione di modelli e di come questi modelli vengono inseriti nell'operatività delle aziende.

Tutto ciò richiede tempo, ma soprattutto tanta formazione per le persone che devono lavorare con questi sistemi, nonché ripensare il modello di business oltre all'operatività.

Si parlava di "change management" qualche anno fa, ma con l'avvento dell'AI si deve parlare di "change the mindset".

