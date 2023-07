Non solo profitto. Cambia il ruolo dell''impresa nelle aspettative della societÃ 

Una situazione che ha generato la convinzione che esista uno scollamento tra la classe politica e i valori della gente comune.

Per le imprese, oggi, riuscire a intercettare con i propri comportamenti i valori delle persone rappresenta un'opportunità.

In un mondo incerto e soggetto a cambiamenti come quello di oggi, i valori sono una bussola chiave per chi deve relazionarsi con una molteplicità di stakeholder, come nel caso del management imprenditoriale.

Il Paese che registra i tassi più bassi, in quanto ad aspettative nei confronti delle aziende, è in assoluto il Giappone per tutte le 4 variabili analizzate (climate change, D&I, data protection, costo della vita).

Italiani, fiducia nella classe imprenditoriale

Le aspettative globali trovano riscontro anche in Italia, in alcuni casi addirittura con maggiore enfasi.

In particolare, gli italiani credono nel ruolo delle aziende per fronteggiare le emergenze ambientali (+6% rispetto alla media globale); per favorire una società più inclusiva (+3%) e per sostenere le persone nel far fronte al crescente costo della vita (+6%).



Cosa guida i comportamenti degli italiani oggi (vedi tabella)?

Il benessere e la cura delle persone della propria cerchia e la tutela dell'ambiente sono i valori che, insieme alla possibilità di poter contare su una libera e piena realizzazione del sé, gli Italiani riconoscono come centrali nel guidare i propri comportamenti.

Segue in quarta posizione il desiderio di tolleranza, giustizia e uguaglianza per tutti e in quinta la sicurezza.

Fanalini di coda tra i valori che contano di più per gli italiani, il potere e, a sorpresa, nel Paese che fu culla della dolce vita, il piacere.

In sintesi, dallo studio emerge che gli italiani di oggi sono altruisti, fortemente convinti che preservare l'ambiente sia importante e non sono disposti a rinunciare alla propria libertà di pensiero e d'azione.

Aperti all'altro e al futuro, desiderosi di trovare equilibrio tra il nuovo e le proprie radici.



In tempo di incertezza economica e nuove guerre che affliggono il mondo, ci si potrebbe aspettare chiusura da parte delle persone e concentrazione sul proprio piccolo universo di riferimento.

L'attenzione italiana per il bene comune, tuttavia, non è un'eccezione.

Benevolenza, universalismo sociale e sicurezza sono i tre valori più diffusi a livello globale.

A domanda specifica, il 56% degli interpellati ha risposto che crede fermamente che tutte le persone nel mondo debbano essere trattate con equità.

Benché la tradizione si posizioni al di sotto della metà classifica, usanze e consuetudini per noi italiani pesano di più rispetto alla media globale (15.5 punti sopra indice).

Non sorprende in un Paese ricco di storia e usanze come il nostro.

Tuttavia, non siamo il popolo con il maggiore attaccamento alle proprie tradizioni.

Gli Stati Uniti sono il Paese dove la tradizione registra il maggior peso relativo.



Nel mondo, non esiste un attaccamento più forte a riti, usanze e ricorrenze di quello dei cittadini statunitensi.

La "nuova" dolce vita è nel nord Europa

In un'analisi su scala globale dell'importanza relativa del piacere, l'Italia è in fondo alla lista insieme alla Nigeria.

A guidare la classifica delle regioni dove la ricerca di benessere e piacere personale contano di più rispetto alla media, figurano Paesi Bassi, Germania e Svezia seguiti da Argentina e dai cugini francesi d'Oltralpe.

In ottava posizione e ben sopra il punteggio medio a livello globale si posiziona anche la Finlandia, denotando come la ricerca di esperienze piacevoli e gratificanti giochi un ruolo importante in questi Paesi del Nord Europa, probabilmente sulla spinta di un passato recente caratterizzato da anni di benessere e prosperità economica.