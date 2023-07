Cybersecurity e 5G: cresce la spesa delle aziende

Alex Galimi (Trend Micro): bene gli investimenti, ma sarà cruciale formare gli utenti sia sulle lacune di sicurezza più critiche sia sulla forma che il modello di responsabilità condivisa assumerà in questi ambienti

Le aziende spendono fino al 10% del proprio budget IT per mettere al sicuro le reti 5G private.

Il dato emerge da "Beyond Secure by Default", l'ultima ricerca Trend Micro, leader globale di cybersecurity.

"Si pensa che le reti 5G private possano essere sicure di default, ma spesso non è così", ha affermato Alex Galimi, SE Team Leader Trend Micro Italia.

"È rassicurante che le aziende stiano alzando i livelli di sicurezza della propria organizzazione, ma sarà cruciale formare gli utenti sia sulle lacune di sicurezza più critiche sia sulla forma che il modello di responsabilità condivisa assumerà in questi ambienti".