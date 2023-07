Andrea Forzi (Valvitalia): sicurezza e innovazione sono i nostri punti di forza

Per rimanere in ambito italiano, per citare i clienti più conosciuti, certamente Fincantieri, Trenitalia, Ansaldo, Saipem e il Gruppo Gavio.

Come si colloca il gruppo a livello internazionale?

Come dicevo, siamo presenti in 113 Paesi con una nostra base installata e abbiamo sicuramente una forte connotazione internazionale, in particolare con le business unit Flow Control e Tecnoforge, mentre la Fire Fighting è un segmento che stiamo sviluppando.

Quanto conta per voi la ricerca e sviluppo?

E' un fattore alla base del rilancio di Valvitalia.

Io sono in azienda da maggio 2022 e ho fatto dell'innovazione un pilastro fondamentale per la crescita del Gruppo in ognuno dei settori in cui operiamo.

Parliamo di innovazione di prodotto e tecnologica.

Nel nostro piano di business sono previsti investimenti cospicui mirati al rilancio e all'introduzione di innovazione nella nostra filiera.



il centro tecnico di progettazione, innovazione e R&D di tutti i nostri prodotti è situato in Italia.

Avete brevetti?

Ne abbiamo relativamente pochi e credo che questo sia uno degli elementi che dovrebbero andare a connotare un player internazionale come Valvitalia, e su questo ci stiamo attrezzando.

Parliamo di Fire Fighting.

La vostra mission è la sicurezza degli utenti e delle infrastrutture.

Come la declinate?

Noi partiamo dal concetto che le persone abbiano il diritto di viaggiare in sicurezza.

Se si muovono per piacere e per lavoro devono tornare a casa sani.

Ispirati da questo principio noi stiamo spingendo la business unit ad offrire le nostre soluzioni a molteplici attori e molteplici aree.

Siamo fortemente presenti nel settore navale, dove con Fincantieri le abbiamo installate su navi civili e militari.



Lavoriamo con tanti player internazionali e quindi spingiamo fortemente sui nostri sistemi antincendio, su applicazioni di trasporto ferroviario.

Peraltro cogliendo le problematiche che sempre di più si avvertono sulle autostrade, in particolare sulle gallerie, e stiamo operando una campagna di sensibilizzazione poiché il nostro sistema non garantisce solamente l'incolumità delle persone, ma anche delle strutture, col forte vantaggio di una riduzione dei fermi della circolazione.

Quindi, rispetto ai sistemi tradizionali è un investimento anche a salvaguardia dell'infrastruttura.

L'investimento deve esser fatto per legge, ma la nostra soluzione porta a una maggior sicurezza non solo agli automobilisti ma anche agli operatori che devono poi intervenire successivamente - pensiamo ad un mezzo che va fuoco in galleria, come abbiamo visto recentemente in Liguria - e ad evitare il danneggiamento delle infrastrutture.

Come può il PNRR facilitare l'adozione di queste soluzioni?

Più che a me la domanda andrebbe posta ai nostri politici.



Detto questo, nel PNRR sono incluse opere infrastrutturali e quindi ci auguriamo che sulle nuove costruzioni vengano installati questi sistemi.

L'impatto economico di una infrastruttura allestita con questi impianti è estremamente minore che installarli su strutture già esistenti.

Il Fire Fighting sta diventando un vostro punto di forza.

Operiamo sicuramente in ambito militare, dove abbiamo i nostri impianti su quasi tutte le navi della nostra marina.

E poi, sempre nel settore navale, operiamo sulle navi da crociera per molti armatori a livello internazionale.

Abbiamo una rilevante presenza nel trasporto su rotaia.

Infine nelle gallerie, dove stiamo cominciando ad avere applicazioni importanti e la galleria Montezemolo sulla A6 Torino-Savona ne è un esempio.

Inoltre abbiamo realizzazioni importanti anche in opere civili, come gli ultimi centri commerciali realizzati in provincia di Brescia dall'Ikea.



Ovviamente, siamo presenti anche nel settore Oil and Gas, dove offriamo i nostri sistemi degli impianti.