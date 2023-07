A Milano Marittima l'evento su brand e marketing turistico

Presenteremo ricerche di mercato, casi studio ed esempi pratici per emozionare, differenziarsi e diventare punti di riferimento per i turisti.

Tutto ciò in riva al mare, dove il turismo non si racconta, accade", dichiara Russo.

Grandi professionisti e strategie digital ad alto impatto emotivo: ecco il focus di Beach&Love

Beach&Love proporrà un'esperienza di formazione e riflessione unica nel suo genere, attraverso il contributo di grandi professionisti della comunicazione e il supporto di importanti partner con esperienza internazionale.



Un programma avvincente con speaker di rilievo, case studio d'eccellenza e dati in anteprima, frutto di ricerche di mercato sul turismo elaborate da istituti autorevoli, come Ipsos Italia.

La giornata inizierà con la presentazione di tutte le attività necessarie per strutturare strategie marketing omnichannel funzionali per il settore turistico.

Il pomeriggio è dedicato al Social Gym, teoria e pratica per promuovere il territorio attraverso la creazione di una customer journey ad alto impatto emotivo.

L'Attilio Beach Pleasure Club, location dell'evento, e le istituzioni del territorio saranno protagoniste attraverso il racconto delle iniziative in atto e quelle future.

Beach&Love presenta la situazione del settore turistico grazie alla ricerca Future4Tourism di Ipsos

Cogliere e anticipare le tendenze dei viaggiatori è la vera sfida per sviluppare e promuovere un'offerta in linea con le loro aspettative.



Future4Tourism è l'indagine di Ipsos dedicata al mondo del turismo nata con l'obiettivo di offrire consulenza a tutti i soggetti che vogliono comprendere e prevedere la domanda turistica per realizzare mirate strategie di marketing e comunicazione.

Indagini e dati per strutturare una comunicazione efficace

Le indagini e le ricerche evidenziano l'importanza di dati empirici per strutturare in ambito turistico un'efficace comunicazione.

Beach&Love ha l'obiettivo di formare e informare, offrendo strumenti per promuovere correttamente il settore turistico.

Per informazioni: https://www.nlove.it/beachandlove/