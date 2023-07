Investire per preservare il potere di acquisto

Ben fatto.

È iniziato il "grande ribilanciamento" dell'economia globale e i prezzi sono l'area in cui gli squilibri saltano subito all'occhio.

Ecco perché è così importante che le banche centrali prendano una posizione chiara (con le parole e con i fatti) per cercare di ridurre le attese inflazionistiche.

Verosimilmente la Fed non manterrà a lungo la posizione attendista.

Con tutta probabilità ha sospeso il rialzo dei tassi solo per placare il nervosismo dei mercati, che hanno bisogno di tempo per metabolizzare la crisi delle banche regionali statunitensi.

Al contempo gli investitori continuano a lottare contro le perdite di valore reali.

Anche se il ritorno dei rendimenti in territorio positivo potrebbe rassicurare gli investitori, non è il caso di sedersi sugli allori.

Anzi.

Di fatto i tassi di interesse reali, cioè i tassi nominali rettificati per l'inflazione, hanno subito un nuovo netto ribasso.



Consultando i dati storici a lungo termine si nota che solo raramente i tassi di interesse reali sono scesi in territorio negativo.

Dobbiamo tuttavia risalire alla prima metà del XIX secolo per trovare tassi negativi così bassi.

In altre parole: i rendimenti nominali sono tornati in territorio positivo, ma i rendimenti reali (corretti per l'inflazione) sono nettamente negativi1.

Naturalmente si potrebbe sostenere che anche questa fase passerà.

Probabilmente i rendimenti nominali aumenteranno gradualmente, e l'inflazione sembra aver superato il picco.