I brand sono Atti di Leadership

Ne è conseguito un radicale cambiamento di rotta nelle strategie portando alla creazione di un'etica aziendale.

Il 96% dei leader intervistati nello studia dichiara, infatti, che la capacità di dare risposte alle questioni etiche sarà fondamentale per il successo nei rispettivi settori industriali, mentre l'84% afferma che le loro aziende vedono l'etica come un differenziatore competitivo.

A questi dati si aggiunge un'altra evidenza significativa: 65% dei manager ritiene che i rischi etici nei prossimi tre-cinque anni saranno "gravi".



A tal proposito Grimaldi spiega che "oggi non è possibile ignorare dimensioni etiche, sociali e ambientale che hanno un impatto concreto e misurabile.

Perché? I consumatori, i clienti, le istituzioni, si aspettano che i brand abbiano un impatto positivo su tutti gli stakeholder e non solo per gli shareholder.

Perché il giovane talento, che oggi è la vera risorsa scarsa, non abbraccia un'azienda che non abbia una chiara posizione etico e sociale e si comporti di conseguenza, perché i consumatori percepiscono rilevanti e sono ingaggiati da brand che hanno un sistema valoriale ed etico che condividono e vedono messo in pratica".

Un esempio di etica aziendale, concreto e misurabile - noto a molti - è la campagna sostegno a Colin Kaepernick promossa da Nike, che ha confermato la posizione del brand a favore di diversità e inclusione.

La validità di questa scelta è stata attestata dai numeri: il valore del brand Nike è aumentato del 67% dal 2018, mentre i ricavi sono cresciuti del 28%.



Integrare l'etica nella strategia porta quindi a un vantaggio in termini di valore del brand, fiducia e reputazione, nonché nella capacità di rispondere alle "aspettative dei consumatori".

Ma non solo, l'etica è anche un nuovo parametro di misurazione dei manager: se vent'anni fa venivano valutati solo ed esclusivamente per questioni legate alle performance finanziarie, nell'ultimo decennio lo sono anche per la gestione delle crisi in ambito etico e di condotta.

La chiave per un'etica aziendale? Essere preparati

Per i brand c'è quindi un'urgente necessità di dotarsi degli strumenti necessari per prendere decisioni informate e di impatto e far convergere "brand purpose", valori e impegni etici nella propria cultura aziendale.

Si tratta di un vero e proprio processo di trasformazione e integrazione che, secondo Interbrand, deve necessariamente prevedere alcune priorità nello sviluppo della leadership etica e, quindi, nel rafforzamento dei legami con i diversi stakeholder.



In primo luogo è opportuno delineare i possibili scenari sociali, politici, economici, ambientali e tecnologici, valutando le implicazioni etiche e prioritizzando le scelte necessarie per tradurre il proprio "purpose" in impatto positivo.

Poi è necessario allineare processi operativi e comportamenti per facilitare l'identificazione precoce dei rischi etici e lo sviluppo delle competenze necessarie per superarli con successo.

Il tutto, ovviamente, sviluppando le competenze interne necessarie, sia a livello di leadership, sia a livello più operativo.

Quando "purpose" e visione sono chiari, anche per i dilemmi più complessi possono trovare una via d'uscita.

Non bisogna però dimenticare che oggi l'etica ha una dimensione multipolare: bisogna trovare il giusto equilibrio fra i requisiti di coerenza e l'esigenza di dare spazio sia alle peculiarità dei mercati locali sia alle grandi tematiche globali, come l'ambiente e l'inclusività.



Perseguendo una strategia etica così strutturata, ogni brand sarà in grado di fare sua una potente idea e costruire fiducia intorno alla stessa, cristallizzando al contempo l'impegno e il posizionamento etico in azioni e risultati reali e tangibili.

In altre parole, diventerà un potente agente di leadership, dando concretezza a ciò che Interbrand definisce come "Brands as acts of leadership".

Va però segnalato che, sempre secondo lo studio di Principia e Interbrand, solo il 43% dei manager ritiene che le imprese del loro settore dispongano di strumenti sufficienti per affrontare la complessità del mondo di oggi e spesso serve una consulenza esterna.

"La nostra practice di Brand Integrity & Ethics è stata sviluppata proprio per rispondere a questa crescente necessità, ascoltando con grande attenzione le esigenze dei nostri clienti e portando alla luce un nuovo percorso innovativo per il futuro dei brand", afferma Gonzalo Brujò, Global CEO di Interbrand.



"É un valido supporto per promuovere l'integrità e favorire l'adozione di decisioni e condotte più etiche da parte dei brand", aggiunge Grimaldi.

"Perché l'etica è fondamentale per garantire che i brand continuino a essere un asset strategico di valore".