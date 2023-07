Fotovoltaico industriale: negli USA aumentano le prospettive di crescita

L'evidenza mostra che gli Stati Uniti sono pronti ad aumentare le installazioni di energia solare utility scale fino a circa 20 GW nel 2023 (il che significherebbe una crescita del 70% rispetto al 2022) e potenzialmente fino a 30 GW entro il 2024,2 nonostante un certo scetticismo attuale nei confronti del mercato.

Tra i punti critici figura lo Uyghur Forced Labour Prevention Act (UFLPA), entrato in vigore nel 2022 sulla scia dei crescenti timori relativi al lavoro forzato degli uiguri all'interno della catena di approvvigionamento cinese, che alcuni temono possa determinare continui ritardi nella consegna dei pannelli a causa del fermo delle spedizioni attuato dalla Customs and Border Protection (CBP).

Inoltre, le linee guida del Dipartimento del Tesoro prevedono un aumento dei requisiti di contenuto nazionale dopo il 2024, il che suggerisce la necessità di ulteriori investimenti volti a rafforzare la catena di approvvigionamento interna, con conseguente possibile dilazione di parte della crescita.



L'ingorgo frontaliero sta per finire

Comunque, l'ingorgo frontaliero causato dall'UFLPA sembra in procinto di dissolversi. Il problema principale è che la CBP ha posto in stato di fermo carichi di pannelli fotovoltaici per i quali non è stato possibile documentare il rispetto della Legge.

Al novembre 2022, i porti statunitensi avevano bloccato oltre 1.000 spedizioni di componenti solari.3 Le nostre ricerche indicano che, dopo mesi di tira e molla con il CBP, è finalmente emersa un'intesa sulla documentazione necessaria per dimostrare che le merci importate sono conformi all'UFLPA.

La sospensione del fermo sui pannelli Jinko Solar nel dicembre 2022 supporta questa opinione, in più il numero di carichi trattenuti è diminuito dalla fine dello stesso anno,4 suggerendo che siano stati stabiliti degli standard per il passaggio delle importazioni.

I parametri che orientano l'applicazione dell'UFLPA possono ancora evolvere, ma per il momento i dati indicano un allentamento dei vincoli.



Inoltre, il Dipartimento del Tesoro USA ha recentemente rilasciato le tanto attese linee guida per la prenotazione del credito d'imposta aggiuntivo del 10% sugli investimenti con contenuto nazionale previsto dall'Inflation Reduction Act.

La pubblicazione di tali indicazioni fornisce la visibilità e la fiducia necessarie per portare avanti i progetti.

Allo stesso tempo, le linee guida sembrano incentivare lo sviluppo precoce del solare su scala industriale, stabilendo una soglia di contenuto nazionale più bassa, pari al 40%, fino al 2024, che salirà al 55% dopo il 2026.

La moratoria tariffaria è un altro elemento favorevole per gli importatori

I dati indicano, inoltre, che le importazioni di pannelli fotovoltaici stanno aumentando in seguito all'applicazione di una moratoria di due anni sulle nuove tariffe doganali.

Nel giugno 2022, il presidente Biden ha emesso un ordine esecutivo volto a bloccare l'attuazione di qualsiasi nuova tariffa sul solare per un biennio.



Nei mesi successivi le importazioni dai Paesi colpiti dalle restrizioni sono aumentate, chiudendo il 2022 ai massimi pluriennali.

Le importazioni mensili erano scese al di sotto dei 2 GW prima della moratoria, ma sono salite a oltre 4 GW nel 2023, con la maggior parte dell'aumento determinato dai Paesi colpiti dalle tariffe nel Sud-Est asiatico.

Questo ritmo di afflussi suggerisce che i costruttori potrebbero star facendo scorta di pannelli in previsione di una crescita accelerata delle installazioni su scala industriale nella seconda metà del 2023 in poi.

Un Congressional Review Act (CRA) per annullare la moratoria ha creato incertezza nei titoli delle utility solari nel 2023.

Dopo l'approvazione del CRA da parte del Congresso, il Presidente Biden ha posto il veto, come ampiamente previsto, e questo mette a tacere le preoccupazioni legate alle tariffe fino alla metà del 2024.



Riteniamo che non ci si debba aspettare un'interruzione significativa delle importazioni nemmeno nel luglio 2024, poiché la decisione preliminare sulle restrizioni da parte del Dipartimento del Commercio sembra concentrarsi su aliquote nel range del 30%, molto più basse del 200% temuto da alcuni.

La decisione esenta inoltre alcuni grandi produttori e consente l'importazione di pannelli e wafer dai Paesi colpiti dalle tariffe anche qualora usino il policristallino cinese.

Inoltre, la nuova capacità, annunciata sulla base di questa decisione, dovrebbe entrare in forze entro i prossimi due anni, andando ad aggiungersi agli impianti produttivi nazionali attualmente in costruzione.

Pertanto, alla scadenza dell'ordine esecutivo e considerando quello che sembra essere lo stock di pannelli in magazzino, dovrebbe essere disponibile una capacità conforme in grado di sostenere una crescita significativa del settore.



Gli annunci relativi a nuove capacità negli Stati Uniti si sono concentrati soprattutto sull'assemblaggio di pannelli.

Tuttavia, con l'integrazione verticale dei produttori è probabile che si verifichi un ampliamento della produzione potenziale per le celle solari (che, combinate, danno vita ai pannelli) e, col tempo, per i wafer (i mattoni di costruzione delle celle).

I requisiti di contenuto nazionale presentati dal Dipartimento del Tesoro USA forniscono incentivi per tale espansione.

Sì, la deflazione esiste da qualche parte

Allo stesso tempo, la deflazione dei prezzi dei pannelli solari e delle spedizioni sta migliorando la struttura dei costi per i costruttori, alcuni dei quali sono società pubbliche, anche se il gruppo comprende un'ampia gamma di aziende, grandi e piccole, pubbliche e private.

Negli ultimi tempi, l'aumento dei prezzi nei mercati del polisilicio (la materia prima utilizzata per produrre i wafer), dell'acciaio e dei trasporti ha fatto salire il costo dei pannelli da circa 0,30 dollari/watt a poco più di 0,40 dollari/watt al momento del picco.



Tuttavia, la loro recente marcia indietro lo sta nuovamente spingendo al di sotto di quota 0,40.

Se si considera che il costo complessivo di un progetto su scala industriale negli Stati Uniti è di circa 1,10 dollari/watt, si tratta di un dato significativo.

Con i costruttori alla ricerca di un IRR del 6-8%, una deflazione anche di soli 0,05 dollari è importante.

All'inizio del 2023 il prezzo del polisilicio di grado solare - che è passato da meno di 10 dollari/kg nel 2020 a quasi 40 dollari/kg nel 2022 - è crollato bruscamente, scendendo sotto i 20 dollari/kg.

Potrebbe diminuire ulteriormente.

La tanto attesa capacità produttiva di polisilicio cinese sta facendo il suo ingresso nel mercato e si prevede che continuerà nel 2023.

Quest'anno potrebbero essere disponibili fino a 500 GW di produzione annuale potenziale, a fronte di un mercato globale tipico inferiore a 400 GW.



Non tutto questo si trasferisce direttamente nei prezzi dei pannelli statunitensi, poiché è probabile che la capacità della Mongolia interna venga esaminata nell'ambito dell'UFLPA.

Tuttavia, i nostri channel check indicano che le importazioni statunitensi stanno già registrando cali di prezzo di 4-5 centesimi per watt.

Il settore è preoccupato di assicurarsi una capacità di interconnessione con la rete elettrica sufficiente ad accogliere la nuova produzione potenziale di energia solare.

In quest'area è sicuramente necessario lavorare di più per sostenere la crescita a lungo termine del fotovoltaico su scala industriale statunitense.

Allo stesso tempo, i dati della Federal Energy Regulatory Commission indicano 72 GW di "integrazioni altamente probabili" di energia solare fino al 2025 e i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia mostrano una pipeline simile.



Ciò suggerisce che, almeno nei prossimi due anni, le reti dovrebbero consentire la crescita del solare di cui stiamo parlando.

Questo rafforza la nostra opinione che il cielo si stia rasserenando per il mercato del solare utility scale degli Stati Uniti.

Dimitry Dayen, Senior Research Analyst, Renewables/Industrial Products and Services di ClarBridge Investments, parte di Franklin Templeton.