Il mercato globale dell'Entertainment e Media sarÃ  trainato dalle componenti ADV e digital

A livello locale, gli Stati Uniti continueranno a rimanere il più grande mercato globale del settore E&M (con una crescita da 819 miliardi di dollari nel 2022 a 943 miliardi di dollari nel 2027), seguiti dalla Cina (con una crescita da 388 miliardi di dollari a 480 miliardi di dollari).

Si prevede che la Cina cresca ad un Compounded Annual Growth Rate (CAGR) del 4,3%, rispetto a un CAGR del 2,9% per gli Stati Uniti.

In un contesto di generale ridimensionamento delle aspettative e di flessione dei consumi, le aziende cercano opportunità di crescita nei settori di maggiore interesse (in particolare advertising e gaming), nelle tecnologie emergenti come la generative AI e nelle regioni con prospettive di crescita superiori alla media, come l'Asia.



I ricavi advertising si avvicineranno ai 1.000 miliardi di dollari, mostrando cambiamenti nel panorama competitivo

L'advertising rimane una componente chiave per la crescita e si prevede che si avvicinerà ai 1.000 miliardi di dollari nel 2027.

Con 952,6 miliardi di dollari nel 2027, sarà il più rilevante delle tre grandi macro-componenti monitorate dall'Outlook: consumer, advertising e Internet access.

I ricavi dell'advertising stanno crescendo, distribuendosi tuttavia in modo meno concentrato rispetto agli ultimi anni, in quanto un numero maggiore di player del mercato - tra cui siti di eCommerce, videogame e piattaforme di streaming - sottraggono quote di mercato ai grandi operatori dei social media e delle piattaforme di ricerca.

Secondo le stime, il fatturato dei video on demand ad-supported raddoppierà nel corso dei prossimi 5 anni, mentre il settore dello streaming si affiderà in maniera sempre meno esclusiva ai ricavi da abbonamenti.



Le pressioni macroeconomiche impattano i consumatori, i risultati dei player E&M e le attività di M&A/VC

Le pressioni macroeconomiche, l'instabilità geopolitica e le sfide inflazionistiche hanno colpito duramente i consumatori nel 2022, spingendo le aziende a ridimensionare le aspettative, a focalizzarsi sull'ottimizzazione dei propri asset e a cercare nuovi modi per guidare la crescita nel 2023 e oltre.

Si prevede che tra il 2022 e il 2027 la spesa dei consumatori per prodotti e servizi di E&M crescerà ad un compounded annual growth rate (CAGR) del +2,4%.

Il contesto macroeconomico ha determinato una lieve flessione per quanto concerne il volume delle attività di deals nel mercato E&M a livello globale, sia per le operazioni di merger & acquisitions (M&A) sia per il venture capital (VC).

Il gaming e le tecnologie emergenti, come la generative AI, guideranno la crescita del settore



Il gaming rimane una delle colonne portanti del settore E&M globale e continuerà a rappresentare un motore di crescita fondamentale, in particolare nell'Asia-Pacific.

Si prevede che il fatturato totale del gaming passerà da 227 miliardi di dollari nel 2023 a 312 miliardi di dollari nel 2027, con un CAGR del +7,9%.

Allo stesso tempo, i player del settore stanno sempre di più incorporando l'utilizzo di tecnologie emergenti come la generative AI - in particolare nelle aree applicative della creazione di contenuti, dei videogiochi e di altre categorie di intrattenimento - per guidare l'innovazione, la dimensione e l'efficienza del settore.

Guardando ai tassi di crescita del settore, si prevede che i ricavi consumer di realtà aumentata (AR) mobile cresceranno al ritmo più veloce, con un CAGR del +26%, seguiti dai ricavi dei giochi legati alla realtà virtuale (VR) con un CAGR del +19,5%.



I settori di contenuti live superano le performance complessive del settore E&M

Dopo un prolungato periodo di inattività durante la pandemia COVID-19, i settori di contenuti live sono tornati a crescere e registreranno performance superiori a quelle del mercato E&M nel suo complesso.

Fino al 2027, si prevede che i ricavi delle esperienze dal vivo cresceranno a un tasso CAGR del 9,6%, quattro volte superiore al CAGR del 2,4% previsto per i ricavi complessivi consumer, evidenziando il fascino duraturo delle esperienze dal vivo.

Gli incassi del cinema raggiungeranno i livelli pre-pandemici entro il 2025, toccando i 43 miliardi di dollari (rispetto ai 39,4 miliardi di dollari del 2019).

La Cina tornerà a essere il più grande mercato globale del box office entro il 2024, dopo aver superato gli Stati Uniti nel 2020 e nel 2021.

I ricavi delle vendite di biglietti per gli e-sports a livello globale sono tornati ai livelli pre-pandemia nel 2022, dopo essere raddoppiati nel 2021 e cresciuti del 147,8% nel 2022.



I ricavi da musica dal vivo ed eventi culturali dovrebbero superare il picco pre-pandemico del 2019 nel 2023.

Maria Teresa Capobianco, Partner di PwC Italia, Technology, Media and Telecommunications Leader, commenta: "secondo le stime, i ricavi digital nel 2027 saranno pari a quasi tre quarti del totale dei ricavi E&M.

Al fine di cogliere pienamente le potenzialità di tale fenomeno, le società devono evolversi seguendo alcune direttrici principali come l'adozione di nuove tecnologie, l'acquisizione di nuove competenze e l'evoluzione dei modelli di delivery.

In tale contesto ci aspettiamo che le operazioni di M&A giocheranno un ruolo cruciale, fungendo da acceleratore grazie all'innesto di capitali nel settore utili a supportare lo sviluppo tecnologico e la conseguente capacità di innovazione dei player del mercato E&M".