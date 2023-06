9 milioni di lavoratori italiani da formare per la nuova era dell'IA

La crescita esponenziale dell'IA generativa e di altre avanzate tecnologie sta aprendo una nuova era, in cui la fusione tra mondo fisico e digitale alimenta non solo nuovi prodotti e servizi, ma anche progressi nella ricerca scientifica.

Tutto ciò è reso possibile dall'aggregazione e dall'uso sostenibile dei dati, come emerge dall'ultima Technology Vision di Accenture.

Il fenomeno ChatGPT ha mostrato il potenziale dell'IA generativa per ampliare le capacità umane.

Secondo Accenture, fino al 40% del tempo lavorativo potrebbe essere supportato o migliorato dall'intelligenza artificiale basata sul linguaggio.

La quasi totalità (98%) dei CEO ritiene che l'IA svolgerà un ruolo chiave nelle strategie aziendali nei prossimi 3-5 anni.

Abbiamo posto qualche domanda a Mauro Macchi, amministratore delegato di Accenture Italia, durante la presentazione del report Technology Vision 2023 "When Atoms Meet Bits: The Foundations of Our New Reality", che ogni anno viene realizzato da Accenture Research con un sondaggio globale tra dicembre 2022 e gennaio 2023 che ha coinvolto 4.777 dirigenti in 34 paesi e 25 settori per ottenere il loro contributo alla visione tecnologica per il 2023.

Accenture e il ruolo nel nostro Paese.

L'Italia è il quarto Paese per importanza e presenza sul territorio per Accenture e assumiamo in media 3.500 persone l'anno nel paese, siamo una realtà che continua a spingere nell'innovazione interna e nella ricerca dei talenti per trasformare le aziende clienti.

Qual è la sua visione dell'Intelligenza artificiale generativa e delle sue implicazioni per il business italiano?

L'Intelligenza Artificiale generativa è senza dubbio la tecnologia più promettente e la sua adozione da parte delle imprese italiane potrà portare notevoli benefici.