Time Management: i 6 driver su cui lavorare

1 - Una pressione sulla velocità di risposta o reazione che non ha eguali e che ha creato aspettative a cui non sempre si è in grado di replicare in modo soddisfacente.

2 - La difficoltà a mantenere la concentrazione e l'attenzione.

Il multitasking è diventata un'abitudine pervasiva, ma il cervello umano non è predisposto, a meno che non si rimanga in superficie, inducendo le persone ad usare "male" la propria capacità produttiva.

3 - La scomparsa dei confini tra lavoro e vita privata, che dopo la pandemia riguarda indistintamente tanti, con effetti importanti sul modo di riorganizzarsi e di gestire le priorità, con conseguente ricorso al già citato multitasking.

4 - Come parziale conseguenza dei precedenti, la perdita di energie, non solo come aumento dello stress, ma anche come difficoltà generale a rispondere alle continue sollecitazioni che arrivano.



"È proprio in questo scenario che la capacità delle persone di gestire sé stesse nel tempo risulta fondamentale.

Ancor più risulta importante per le aziende favorire una cultura interna che renda possibile organizzarsi e allinearsi in merito all'uso reciproco del tempo", commenta Chiara Barbieri, D&I Practice Leader di Cegos Italia. "La pressione per la velocità e la marea di informazioni tendono a trasportarci, facendoci sentire quasi confortati.

Per mantenere la direzione occorrono una presenza e una consapevolezza a volte non immediate, ma che si possono allenare; si tratta di lavorare su 6 driver fondamentali che, se potenziati, aiutano la persona a mettere ordine, e di conseguenza a sentirsi meglio, preservando una dimensione complessiva di benessere per il singolo e di buon clima per l'organizzazione, tra i fattori cruciali oggi anche della retention".