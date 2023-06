CFO: un anno nel segno dei fattori ESG e ottimizzazione dei costi

Per affrontare con successo i rischi dello scenario internazionale, i CFO individuano nei fattori ESG e nell'ottimizzazione dei costi le strategie aziendali chiave per il 2023.

Il 41% dei CFO intervistati prevede di perseguire obiettivi di sostenibilità nel corso dell'anno, investendo risorse adeguate in tanti "cantieri" di sostenibilità, e il 38% afferma che gli investimenti ESG hanno già migliorato la resilienza e le capacità innovative della propria organizzazione.

Questi dati indicano che i CFO si affidano a modelli di governance e di business improntati alla sostenibilità come fattori di stabilizzazione in tempi incerti.



La CFO Outlook Survey ha, inoltre, messo in evidenza che il 41% dei CFO prevede di proseguire lo sviluppo e la realizzazione della strategia aziendale in ambito ESG nel corso dei prossimi 12 mesi, in aumento rispetto al 36% del 2022.

Anche se le condizioni economiche dovessero peggiorare, quasi l'80% del campione manterrà e/o aumenterà i propri investimenti ESG. Il settore retail si dimostra quello maggiormente sensibile ai temi della sostenibilità: il 51% dei CFO del comparto, infatti, ha dichiarato che perseguirà obiettivi in campo ESG nel 2023; seguono l'healthcare con una quota del 47% e il settore life sciences con il 44%.

In termini di obiettivi ESG, il 52% dei CFO si concentra ancora principalmente sulla sola compliance: stiamo infatti vivendo la "fase normativa" in cui la sostenibilità è oggetto di intensa regolamentazione.

Solo un terzo dei CFO afferma che i fattori di sostenibilità sono un imperativo strategico per l'organizzazione o sono già radicati nel loro modello di business; questo dato è destinato a crescere man mano che i business leader e gli stakeholder riconosceranno i vantaggi che l'attenzione alla sostenibilità è in grado di apportare alla resilienza finanziaria, in termini di miglioramento del rating, attrazione dei migliori talenti e migliore reputazione del brand.



Analizzando le strategie di sviluppo aziendale, il frenetico mercato M&A registrato nel 2021 ha lasciato il posto a un più tranquillo 2022.

Solo il 16% dei CFO intervistati ha dichiarato di star pianificando un'acquisizione nel 2023, una tendenza che sembra destinata a continuare anche nel prossimo futuro.

Secondo la ricerca, le aziende che intendono effettuare acquisizioni nel 2023 hanno come obiettivo strategico l'ampliamento dell'offerta di servizi e prodotti (nel 26% dei casi), la crescita della quota di mercato e l'approccio a un nuovo segmento di mercato (entrambi al 25%) e uno sviluppo delle competenze digitali (al 23%).

La survey ha infine evidenziato che, sebbene quest'anno le aziende mostrino meno interesse per le acquisizioni rispetto allo scorso anno, la situazione di capovolge per quanto riguarda la vendita.

Quasi un terzo (il 31%) dei CFO sta infatti valutando la possibilità di vendere le proprie attività a un acquirente strategico o a un concorrente nel corso del 2023.



"Pur in presenza di significativi fattori di incertezza che influenzano il quadro macro-economico a livello globale, i CFO si mostrano ottimisti per quanto riguarda le prospettive di sviluppo aziendale responsabile nel corso di quest'anno, dato che quasi la metà di loro prevede una crescita superiore al 10%", ha commentato Carlo Luison, Sustainable Innovation Leader di BDO.

"La capacità di raggiungere gli obiettivi in ambito sostenibilità costituirà un elemento chiave nelle strategie delle organizzazioni e la loro importanza viene sempre più riconosciuta dai decisori aziendali, tanto che gli investimenti ESG verranno mantenuti anche nel caso in cui lo scenario economico dovesse peggiorare".