Come massimizzare le opportunitÃ  di business sfruttando i servizi di Amazon

Come massimizzare le opportunità di business sfruttando i servizi di Amazon

Milana Glisic (Amazon Ads): strategie di marketing efficaci, ottimizzate per una presenza su Twitch, Prime Video Live Sports, Fire TV, Amazon Music e Alexa

Durante il recente IAB Showcase abbiamo incontrato Milana Glisic, Managing Director, Amazon Ads Italy, per capire un po' cosa bolle in pentola sui servizi gestiti da Amazon e come questa può trasformarsi in un'opportunità per i brand.

Come Amazon Ads aiuta i brand a raggiungere il proprio pubblico?

Per raggiungere clienti nuovi ed esistenti, è importante capire che dobbiamo puntare a coinvolgerli dove già trascorrono il loro tempo. In Amazon Ads, utilizziamo la nostra tecnologia e le nostre soluzioni pubblicitarie per migliorare l'esperienza pubblicitaria e aiutare i brand a incontrare i propri clienti nei luoghi e nei momenti migliori.