Cinque passi chiave per offrire un'experience seamless e connessa

Oltre i silos

Gli esperti di Medallia, leader globale nelle soluzioni per la gestione dell'experience, hanno tracciato cinque best practice che possono aiutare le aziende a unificare i sistemi, le persone, i processi e gli strumenti che attengono a ogni singolo contatto con il consumatore e a gestirli in maniera aggregata, offrendo così esperienze fluide e connesse:

1) Rendere il Chief Experience Officer - o la figura aziendale equivalente - il project leader delle singole esperienze e della loro unificazione;

2) Realizzare un audit interno per mappare quali dipartimenti sono coinvolti nelle experience e quali tecnologie vengono utilizzate, che tipo di dati vengono raccolti sul cliente e sulla sua experience e dove risiedono, al fine di unificare queste informazioni;

3) Tracciare e progettare in modo ponderato e mirato tutte le interazioni di un cliente con l'azienda in ciascun punto di contatto, e quindi i relativi journey, attraverso un coordinamento back-end in grado di offrire esperienze che facciano sentire il consumatore sempre riconosciuto e in connessione con un'organizzazione coesa e dai valori condivisi.



In sintesi, adottare quello che gli addetti ai lavori chiamano "approccio olistico alla gestione della CX";

4) Coinvolgere e responsabilizzare tutte le aree aziendali che hanno legami diretti e indiretti con gli utenti nel fornire esperienze incentrate sul cliente in linea con la mission e i valori dell'azienda.

Concentrarsi in particolare sui leader dei diversi dipartimenti attraverso incontri volti a comprendere le loro priorità e a spiegare loro in che modo la CX può aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati;

5) Creare un team interfunzionale che si incontri regolarmente, per sottolineare e ricordare a tutta la struttura aziendale la rilevanza di un approccio incentrato sul cliente e l'importanza di offrire un'esperienza connessa.

Le riunioni periodiche consentono anche di individuare le maggiori opportunità di miglioramento per costruire e implementare una strategia CX vincente, oltre che monitorare con maggiore efficacia esigenze e i risultati.



"Oggi il consumatore vuole essere riconosciuto e soddisfatto nelle sue esigenze specifiche in real-time.

L'orchestrazione non solo dei diversi canali ma anche dei journey che segue nella sua experience con l'azienda è la nuova sfida per implementare un approccio omnicanale vincente".

afferma Federico Selle, Principal Solutions Consulting di Medallia.

"Abbattere i silos tra i dipartimenti è quindi un processo organizzativo e culturale necessario, per quanto complesso.

Disporre di soluzioni tecnologiche come Medallia Experience Orchestraction, in grado e di supportare un flusso di informazioni sull'esperienza del cliente all'interno dell'intera organizzazione è un facilitatore potente per raccogliere i benefici di un'experience fluida e connected, dalla customer satisfaction alla riduzione dei costi, dal differenziale competitivo agli impatti positivi sulle vendite".