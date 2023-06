PerchÃ¨ le azioni sono vulnerabili?

Ciononostante, riteniamo che i titoli azionari possano trovarsi in difficoltà per la fine dell'anno.

In primo luogo, sebbene gli ultimi dati relativi alle buste paga negli Stati Uniti siano risultati forti, vi sono diversi segnali che indicano una certa debolezza.

I dati dei sondaggi, infatti, suggeriscono che la propensione all'assunzione sia diminuita in modo significativo.

Inoltre, alcune distorsioni statistiche sembrano aver amplificato i dati recenti, che sono destinati ad invertirsi nei prossimi mesi.

Le aziende statunitensi hanno subito una compressione dei margini, che solitamente porta a tagli di posti di lavoro.

La stretta creditizia è stata forse scongiurata, ma è ancora in atto, con la domanda e l'offerta di credito sotto pressione.

Sebbene il quadro dell'inflazione sia migliorato negli Stati Uniti, i prezzi del settore dei servizi sono ancora fermi e sembrano necessari ulteriori rialzi dei tassi affinché la Fed raggiunga e mantenga il suo obiettivo del 2%.