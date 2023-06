Come la logistica si affida all'IA per creare nuove opportunitÃ  professionali

In particolare in ambito logistico, i magazzini, che stanno diventando sempre più automatizzati e sempre più efficienti, garantiscono un risparmio notevole in termini di costi e di tempo.

Ma perché funzionino davvero, servono competenze ben specifiche che in questo momento le imprese stanno cercando con non poca fatica".

I professionisti della logistica 5.0: data scientist e blockchain developer

Il data scientist si occupa di analizzare, tradurre e interpretare una notevole mole di dati per comprendere i trend e sviluppare dei modelli predittivi.



Svolge un lavoro molto complesso che richiede conoscenze tecniche avanzate, nell'ambito della statistica, della matematica, della programmazione e del machine learning.

Un sistema efficiente, e quindi in grado di garantire un adeguato livello di predittività, consentirà di ridurre le scorte di magazzino e di migliorare sensibilmente il grado di soddisfazione dei clienti, ottenendo così risultati sia sulla linea del fatturato, sia su quella dei costi.

Il lavoro del blockchain developer, invece, consiste nello sviluppo di software e di infrastrutture digitali complesse pensate per l'ottimizzazione dei processi.

È, dunque, un tecnico informatico altamente specializzato.

Questo professionista dovrà essere in grado di rendere coerenti i sistemi informativi con le specificità della logistica, costruendo pacchetti customizzati rispetto alle esigenze dell'industry.