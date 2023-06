Supply chain: l'Europa Ã¨ vulnerabile

I grandi gruppi adottano la strategia "Cina + 1", raddoppiando le catene di approvvigionamento.

Questa dinamica è sostenuta dai piani governativi volti a ridurre la dipendenza nei confronti innanzitutto dell'Asia.

È il caso dell'industria dei semiconduttori, con il Chips Act varato negli Stati Uniti (più di 50 miliardi di dollari) o il piano dell'Unione europea annunciato nel 2022 (45 miliardi di euro).

All'imperativo dell'autonomia si aggiunge quello cruciale della sovranità.



Favoriti dalla digitalizzazione e l'automazione, questi sommovimenti industriali, economici e geopolitici creano nuove prospettive, fanno emergere aree di innovazione e opportunità enormi.

Chi ne trae vantaggio?

Sicuramente le imprese con un forte radicamento locale che attuano già strategie resilienti e beneficiano di asset essenziali, gasdotti o torri di telecomunicazione, le società proprietarie di brevetti strategici, basate su una produzione o una struttura di supply chain più vicine al consumatore finale e che usufruiscono di finanziamenti pubblici.

Come Meyer Burger, che progetta pannelli fotovoltaici in Svizzera e Germania, o il leader mondiale Imerys che ha lanciato in Francia un progetto di sfruttamento del litio, materiale essenziale per la transizione energetica, o ancora Euroapi, i cui stabilimenti produttivi in Europa permettono di spezzare la nostra dipendenza dai principi attivi farmaceutici prodotti in altri continenti.



Questo nuovo assetto dell'economia globale, basato sul fondamentale bisogno di autonomia, è una fonte di opportunità per le società e per gli investitori.

Olivier De Berranger, CIO, e Nina Lagron, gestore azioni internazionali di La Financière de l'Echiquier