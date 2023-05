Ikn Italy annuncia Forum Retail 2023

Inoltre, grazie a Dassualt Systemes, si approfondirà come, con l'uso del Gemelli Virtuali di materiali, di prodotti, di supply chain e di operazioni di fabbrica si possa reagire in maniera veloce ai cambiamenti del mercato.

La Main Conference di ottobre, per cui confermiamo l'Allianz MiCo come location, è l'evento di più largo respiro con oltre 3.000 partecipanti attesi e 200 Speaker selezionati tra i maggiori esperti del settore a livello nazionale ed internazionale.

E' l'hub in cui è possibile sperimentare innovazioni, incontrare partner strategici e stringere legami: basti pensare che in 22 anni abbiamo coinvolto oltre 24.000 partecipanti, circa 4.400 speaker e più di 1.000 sponsor.



Il 26 ottobre toccheremo i temi di maggiore dibattito e interesse al momento, come l'uso dell'Intelligenza Artificiale al posto dei lavoratori, a partire dalla notizia dell'uso dell'AI nell'ufficio acquisti da parte del colosso Walmart, la crescita e gli sviluppi del fenomeno del Retail Media, i possibili modelli di applicazione del Metaverso e molto altro.

Forum Retail è l'evento che sin dalla sua nascita, 22 anni fa, si posiziona come l'appuntamento dove sperimentare l'innovazione tecnologica, trarre ispirazione e confrontarsi con casi nazionali e internazionali per, come dicevo all'inizio, eccellere in un mercato che oscilla", conclude Cattoglio.

L'Executive Summit, che si svolgerà il prossimo 7 giugno, propone incontri esclusivi tra 200 C-Level del mondo retail.

Sei incontri esclusivi, con Business Table, riservati a: CEO, Direttore Generale, CFO; Chief Information Officer, Chief Digital Officer, Chief Data Officer; COO, Direttore Logistica, Supply Chain Manager, Ecommerce DirectoChief Innovation Officer; Retail Director, Chief Innovation Officer, Chief Information Officer; 2 incontri per CMO, Chief Experience Officer, CRM Director, CDO, Ecommerce Director.



Al termine di ogni incontro verranno attribuiti sei premi come riconoscenza delle eccellenze dei C-Level in Sviluppo di nuovi modelli di business, Data Management; Soluzioni di integrazione Strategie Online e Offline, Ottimizzazione dei processi di Supply Chain; Nuove soluzioni e digitalizzazione dei pagamenti; Strategie di digital marketing, processi di fidelizzazione ed engagement.

Il 26 ottobre si svolgerà la Main Conference: la giornata prenderà il via con la Sessione Plenaria, cui seguiranno sei track tematici, lo Startup Gate e 2 incontri Invitation Only dedicati ai CEO.

I dibattiti saranno un'opportunità di approfondimento su: nuovi modelli di business e retail marketing; Intelligenza Artificiale Generativa; metaverso; Operation & Ecommerce; Customer Experience, CRM, Loyalty & Omnichannel; Personalization, Data & Analytics; Digital Marketing, Social & Influencer; sostenibilità ambientale e sociale, ESG.



I lavori si chiuderanno con i Retail Awards che, giunti alla settima edizione, si confermano il momento celebrativo delle eccellenze del retail italiano: saranno premiati i progetti che riflettono la volontà delle aziende del settore di affermare crescita, innovazione digitale e performance d'impresa, anche in questo periodo di emergenza globale.

Per informazioni: www.forumretail.com