Come combattere la perdita di biodiversitÃ ?

In un mercato che riconosce il valore della tutela della natura, molti settori dovranno cambiare.

Il settore alimentare, per esempio, è forse attualmente il maggiore responsabile della perdita di risorse naturali a livello mondiale, oltre ad essere responsabile di un terzo delle emissioni globali.

Il settore finanziario può svolgere un ruolo di guida per un cambiamento significativo nel modo in cui gli alimenti vengono prodotti e venduti lungo tutta la catena di approvvigionamento, incoraggiando la tracciabilità e altre iniziative intelligenti dal punto di vista climatico.



Possiamo aspettarci che strumenti e metodi di rendicontazione e divulgazione simili a quelli elaborati per il clima aiutino ad affrontare la perdita di risorse naturali, sebbene le metriche sulla natura siano intrinsecamente più complesse.

Lo stiamo già vedendo con il nuovo quadro della Task Force on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) per aiutare le aziende e i finanziatori a valutare e ad agire sul loro impatto sulla natura, come hanno fatto con la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), la cui pubblicazione è prevista per settembre.

Anche negli standard di rendicontazione dell'International Sustainability Standards Board (ISSB) è stato indicato che sarà rispecchiato il valore "fondamentale" della natura.

L'engagement giocherà senza dubbio un ruolo chiave nel guidare il cambiamento: un'iniziativa per gli investitori sul modello di Climate Action 100+ sarà lanciata a giugno e si chiamerà Nature Action 100.



Dal punto di vista dei finanziamenti, dobbiamo anche considerare il potenziale dei green bond e delle obbligazioni sostenibili per allocare il capitale, nonché le opportunità di innovazione, da modalità alternative di coltivare il cibo all'uso del telerilevamento e dell'intelligenza artificiale.

Inoltre, vediamo un mercato della biodiversità in crescita che emula gli attuali mercati dei crediti di carbonio.

L'Australia ha già fatto il salto e ospita un sistema in cui i certificati di biodiversità possono essere scambiati in modo simile ai crediti di carbonio: una recente ricerca di PwC stima un valore di 137 miliardi di dollari entro il 2050.

È chiaro che l'economia deve cambiare, dal cibo che mangiamo al modo in cui viaggiamo.

Non possiamo sopravvalutare la dipendenza dalla natura dei nostri sistemi alimentari, degli edifici e delle infrastrutture, dei medicinali e di molti servizi essenziali.



Se non diamo priorità all'ambiente e alle specie che lo abitano, rischiamo un collasso dell'intero sistema.

Proteggere la natura è una componente fondamentale nella creazione di un futuro più sostenibile, a parità di condizioni e inestricabilmente interconnessa con il raggiungimento di una giusta transizione verso il net zero.

Solo così potremo creare un'economia veramente costruita per durare.

Stephanie Maier, Global Head of Sustainable and Impact Investment di GAM Investments