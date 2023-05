Welfare aziendale e flexible benefit: interesse consolidato e in crescita

Dopo un brusco calo nel 2020, dovuto alla pandemia, il welfare, all'interno dei CCNL, è tornato a crescere negli anni successivi ed è, a oggi, previsto in 10 contratti collettivi nazionali tra quelli sottoscritti dalle sigle sindacali, interessando oltre 2 milioni di lavoratori.

Come ogni anno, è bene ricordare che, nel mese di giugno, i datori di lavoro sono tenuti a definire gli strumenti di welfare previsti nei CCNL di riferimento e messi a disposizione dei propri collaboratori.

Tramite, ad esempio, soluzioni come i Buoni Acquisto Sodexo: i premi immediati come i buoni acquisto garantiscono infatti versatilità, semplicità e immediatezza nell'utilizzo e nella distribuzione, nonché libertà di scelta nell'impiego, sia online (attraverso le principali piattaforme di eCommerce) che offline (presso gli oltre 15.000 punti vendita in tutta Italia).



Complice di questa crescente popolarità acquisita dai flexible benefit, anche all'interno dei CCNL, sembrerebbe esser stata anche l'azione legislativa condotta a partire dal 2016, che ha visto il loro inserimento all'interno delle pratiche di welfare aziendale intervenendo sulla soglia di deducibilità a lungo ferma a 258,23 euro, poi innalzata fino ad arrivare nel 2022 a 3.000 euro (Decreto Aiuti Quater).

Con l'ultimo Decreto Lavoro, recentemente varato dal Consiglio dei Ministri (Dl 48/2023, art.

40) viene reintrodotta la soglia di 3.000 euro per il 2023, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

"In questi ultimi anni e mesi abbiamo assistito ad un crescente interesse, da parte dei Governi che si sono susseguiti, nei confronti della legislazione legata ai Flexible Benefit: una normativa che, ricordiamo, risale al 1986 e su cui è importante lavorare per allinearla ai nuovi scenari e necessità del mondo del lavoro", commenta Florent Lambert di Sodexo Benefits & Rewards Services Italia.



"Siamo dunque soddisfatti della considerazione che questo strumento di welfare dal forte valore sociale e di integrazione al reddito delle famiglie, ha acquisito.

Abbiamo infatti registrato un forte interesse da parte delle imprese a riguardo, nonché riscontri particolarmente positivi anche dagli stessi utilizzatori, in particolare nei confronti di buoni acquisto e buoni benzina.

Soluzioni, queste, oggi ancor più fruibili attraverso una user experience rinnovata e sempre più digitale.

Non possiamo che guardare quindi con piacere a proposte di ulteriori ampliamenti della soglia di esenzione auspicando a una sempre maggiore definizione delle soglie per permettere alle aziende di pianificare le azioni di welfare con le giuste modalità e tempistiche".