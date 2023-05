Dove investire in tempi difficili

Questo significa che assumersi un rischio reale in questi mercati potrebbe essere interessante.

Come gestire il rischio?

Serve un team molto esperto in grado di fare due diligence e di lavorare per arrivare alla risposta giusta.

Per quanto riguarda il credito privato e ci si deve preparare ad affrontare alcuni incidenti nel settore.

Ma può anche essere una delle grandi opportunità di investimento nel prossimo decennio, se lo si affronta con il giusto approccio conservativo.



Sta di fatto che assisteremo ad alcuni importanti incidenti nel settore del credito privato.

Il motivo principale è che il 96% delle aziende di credito privato è stato avviato dopo la crisi finanziaria globale in un contesto di tassi bassi o nulli, uno scenario molto facile in cui operare.

L'anno scorso il mercato è rimasto sorpreso del fatto che il credito e le azioni siano scesi insieme.

Tuttavia, è uno sviluppo che non abbiamo ancora sperimentato nei mercati privati.

Ma potremmo vedere una certa correlazione tra private equity e credito privato, perché gran parte di questo mercato è stato affidato su larga scala a fondi di private equity.

Ci aspettiamo quindi una correlazione tra questi asset.

Le implicazioni per gli investimenti: credito e settore bancario

Gli investitori sono alla ricerca di rendimenti più elevati, pertanto, continueranno a rivolgersi ai mercati del credito pubblico e privato.



E poi, una volta che la situazione si sarà ristabilita, le azioni torneranno ovviamente ad avere un po' di spazio.

D'altra parte, il credito può generare rendimento in questo contesto, ma siamo posizionati in modo estremamente conservativo nel nostro portafoglio creditizio e in generale nei settori più difensivi.

Le banche più importanti a livello globale sono un buon settore in cui investire.

Un'area che preoccupa è invece quella delle banche regionali, a causa della fuga dei depositi e anche per la loro maggiore esposizione al settore immobiliare commerciale, che risulta un'area critica.

Katie Koch, CEO, TCW