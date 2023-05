A Milano il 25 maggio torna il Leadership Day

Un'intera giornata, unica in Italia, sui temi della leadership che vede ogni anno la partecipazione di 1.000 top manager, dirigenti sportivi, vip, campioni e allenatori di fama internazionale.

Julio Velasco è l'allenatore che ha rivoluzionato il mondo della pallavolo e conquistato 2 ori mondiali, 3 europei, 5 titoli della World League e un argento alle olimpiadi.

È l'unico coach al mondo ad aver vinto il titolo continentale sia in Asia, sia in Europa, e oggi i suoi interventi sono diventati celebri per la sua capacità di dispensare consigli preziosi di coaching e leadership.

Nel corso della giornata, Velasco affronterà diversi temi: il linguaggio della leadership, spiegando come può essere utile per potenziare le performance, la gestione dei talenti attraverso il riconoscimento delle capacità individuali ed infine illustrerà il metodo per "giocare di squadra" e raggiungere obiettivi comuni.