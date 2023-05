Solo due donne su dieci siedono nei CdA delle aziende del fashion

77,2% uomini).

In termini di classe d'età, guardando alle sole lavoratrici nel TA (donne su totale donne), il 9,7% ha al massimo 29 anni, nella fascia 30-39 la percentuale sale al 18,2%, il 31,7% tra i 40-49 anni, il 34% tra i 50-59 anni.

Nel caso degli ultrasessantenni la percentuale è pari al 6,4%.

Nel settore conciario le donne rappresentano il 20% dei lavoratori, per un valore assoluto di 3.566 addette di cui circa l'85% è inquadrato con un contratto a tempo determinato.

Solo il 9,3% delle lavoratrici ricopre un ruolo esecutivo o dirigenziale nel comparto, l'8,7% ruoli operativi e la restante parte si divide tra ruoli amministrativi e ricerca e sviluppo.

(fonte UNIC).

La presenza di donne nelle PMI

L'Ufficio Studi PwC ha realizzato un sondaggio per verificare la quota e il ruolo delle donne nei comparti produttivi delle PMI associate a CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato).



Dall'indagine è emerso che per l'80% (vs 70% nel 2022) del campione ha una percentuale di lavoratrici donne superiore al 40%.

Oltre il 39% (vs 36% nel 2022) del campione dichiara di avere un CdA a composizione in netta prevalenza femminile.

Le donne che ricoprono un ruolo dirigenziale lavorano principalmente nei dipartimenti di produzione (54%), strategia (15%) e finanza (13%).

Le principali qualità che contraddistinguono le donne nel CdA sono l'abilità organizzativa (22%), le competenze tecniche (16%) e di team management (13%).

Nel 71% dei casi (vs nel 63% nel 2022) le donne che partecipano al processo decisionale ricoprono più di un incarico di amministrazione, confermando i modelli di governance, per lo più di tipo familiare, delle PMI analizzate.

Il 39% (vs 19% nel 2022) delle imprese prevede un aumento di dirigenti donne nel prossimo anno.

In termini di classi d'età, l'occupazione femminile si concentra soprattutto nelle fasce fra i 40-45 anni (19%) e fra i 50-55 anni (13%), confermandosi minore per le donne sotto ai 29 anni (4%) e nella fascia 30-39 anni (18%).



Sfiora invece il 37% l'occupazione per le donne over 55.

Secondo Erika Andreetta, EMEA Luxury Community Leader PwC Italia (nella foto), "siamo ormai al terzo anno di ricerca per l'Osservatorio Donne e Moda e, in qualità di network internazionale che supporta le aziende e che ha l'obiettivo di creare fiducia nella società per risolvere problemi importanti, riteniamo sia giunto il momento di scendere in campo con un progetto concreto.

Chiameremo a raccolta le associazioni di categoria e le principali aziende del comparto per costruire un'Academy che attiri la popolazione femminile interessata a ricoprire ruoli di responsabilità nel settore e, tramite i nostri professionisti, declineremo momenti di alta formazione mirata".