Gestione del rischio per fronteggiare un'inflazione persistente

Sebbene tali avvenimenti abbiano colto molti di sorpresa, col senno di poi sono situazioni che forse non avrebbero dovuto meravigliarci.

Abbiamo attraversato un periodo molto lungo in cui le banche centrali hanno lasciato i tassi di interesse a livelli troppo bassi e per troppo tempo.

Ora stanno intervenendo molto velocemente per invertire tale tendenza.

Quando ciò accade, è normale che ci siano shock imprevisti nel sistema.

Noi investiamo in tassi di interesse e valute.

In quest'asset class crediamo che ci siano ottime opportunità.

Ma è anche molto importante avere gli strumenti per intervenire.

Infatti, è alquanto improbabile che i tassi di interesse inizino semplicemente a scendere.

In alcuni mercati ci sono buone opportunità di un calo dei tassi, in particolare in Brasile, mentre in altri mercati l'inflazione resta ancora un problema grave; pertanto, i tassi di interesse dovranno salire ancora: per questo, appare importante poter assumere posizioni short in qualche caso.